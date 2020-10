Photovoltaik: Mieterstrom von Hochhäusern in Hohenschönhausen

In Berlin-Hohenschönhausen erhalten 23 Sechsgeschosshäuser durch die Berliner Stadtwerke neue Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 500 Kilowatt (kW) Leistung. Mehr als 1.000 Mieter können davon künftig profitieren.

Mieterstrom von Hochhäusern in Hohenschönhausen: Den können künftig mehr als 1.100 Haushalte in dem Berliner Stadtteil nutzen. Wie die Berliner Stadtwerke mitteilten, bestückt sie in der Wohnanlage Mühlengrund aktuell Wohngebäude mit 500 kW Photovoltaik. Die gehört der Wohnungsbaugenossenschaft Neues Berlin.

Die Stadtwerke werden die zusammen 4.000 m² großen Solaranlagen auf insgesamt 23 Sechsgeschossern errichten. Damit ließen sich rund 420.000 Kilowattstunden Ökostrom im Jahr ernten.

Noch weiteres Potenzial

„Wir freuen uns sehr, dass Neues Berlin damit schon das dritte und dabei auch für Berliner Verhältnisse recht große Vorhaben mit uns gestartet hat.“ Das sagt Kerstin Busch, Geschäftsführerin der Berliner Stadtwerke, die auch darauf verweist, dass in der Wohnanlage weiteres Ausbaupotenzial besteht. „Wenngleich wir Nachbesserungsbedarf im aktuellen EEG-Entwurf einfordern – etwa bei der Ausschreibungspflicht oder bei der Mieterstromlieferung an benachbarte Gebäude – sehen wir, dass Mieterstrom aktuell unter bestimmten Bedingungen und in enger Kommunikation mit den Bewohnern sowie der Genossenschaft auch unter schwierigen Bedingungen noch gelingen kann.“

„Gemeinsam mit der Berliner Stadtwerke haben wir umweltfreundliche Versorgungsprojekte auf Basis erneuerbarer Energien auf unseren Dächern umgesetzt. Wir freuen uns auf weitere Projekte, um noch mehr Mietern die Möglichkeit zu geben, vom Mieterstrom zu profitieren.“ Das sagt Thomas Fleck, Vorstandsmitglied bei Neues Berlin.

Die Berliner Stadtwerke und die Wohnungsbaugenossenschaft Neues Berlin haben 2019 bereits erfolgreich ein Mieterstromprojekt in Hohenschönhausen umgesetzt. Dort können sich seither rund 640 Haushalte mit günstigem Ökostrom vom eigenen Dach versorgen. Dafür haben die Partner auf vier Gebäuden der Genossenschaft insgesamt fünf Solarstromanlagen mit einer Gesamtkapazität von 224 Kilowatt installiert. In diesem Jahr haben die Berliner Stadtwerke eine bereits existierende Solaranlage auf dem Neues Berlin-Gebäude Degnerbogen zur intelligenten Mieterstromanlage umgerüstet.

Mit der Umsetzung lokaler Ökostromprojekte wollen die Stadtwerke allen Einwohnern eine klimafreundliche und bezahlbare Versorgung ermöglichen. Dazu zählt nicht nur der Mieterstrom von Hochhäusern in Hohenschönhausen. Vielmehr installieren sie in vielen Berliner Wohnquartieren und auf öffentlichen Gebäuden Solarstromanlagen, um sauberen Strom möglichst dort zu erzeugen, wo die Verbraucher wohnen.

13.10.2020 | Quelle: Berliner Stadtwerke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH