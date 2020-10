LHI Gruppe erwirbt Photovoltaik-Solarpark im Norden Dänemarks

Der bisher größte Photovoltaik-Solarpark der Münchener Investmentgruppe LHI steht im Norden Jütlands und hat eine Leistung von 49,1 MW. Die Gruppe hat den Solarpark für einen ihrer Investmentfonds für Institutionelle Investoren erworben.

Für einen ihrer Investmentfonds für Institutionelle Investoren, hat die LHI Gruppe im Norden Jütlands, ca. 3 km vor der Küste, einen Solarpark vom Entwickler European Energy A/S erworben. Der erzeugte Solarstrom wird über ein PPA vermarktet. Der Solarpark hat eine Leistung von 49,1 MW und steht auf einer Fläche von rund 56 Hektar. Bei den Modulen handelt es sich um bifaziale Module. Diese besitzen die Eigenschaft, zusätzlich indirektes Licht über die Rückseite der Module zur Stromerzeugung zu nutzen.

Mit diesem 28. Solarpark verwaltet die LHI Gruppe im Bereich Erneuerbare Energien ein Volumen von 1,4 Mrd. Euro. Alle Wind- und Solarparks haben eine Gesamtleistung von 718 MW.

Die LHI Gruppe ist ein inhabergeführtes Unternehmen und besteht aus der LHI Holding GmbH und der LHI Leasing GmbH, die 1973 gegründet wurde, sowie deren Tochtergesellschaften. Sie bietet die Gestaltung strukturierter Finanzierungen für Unternehmen, außerdem Real Estate Management, und Objektverwaltung. Für semi-/professionelle und private Investoren konzipiert die LHI Investmentprodukte in den Assetklassen Immobilien, Erneuerbare Energien und Aviation. Bisher investierten mehr als 17.000 Investoren in über 160 Investments der LHI. Insgesamt verwaltet die Unternehmensgruppe einen Bestand von 16 Mrd. Euro. Die Unternehmenszentrale ist in Pullach bei München. International ist die LHI Gruppe in Polen und in Luxemburg vertreten. An allen Standorten arbeiten rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

20.10.2020 | Quelle: LHI Leasing GmbH | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH