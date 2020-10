E.on nimmt Photovoltaik-Solarpark in Berching in Betrieb

Die neue Freiflächen-Photovoltaik-Anlage im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz hat eine Leistung von 10 MW und belegt eine Fläche von 8 Hektar. Der Baustart von einem weiteren Photovoltaik-Solarpark in Berching ist bereits geplant.

Grünes Licht für noch mehr grünen Strom aus der Region: E.on hat in Berching-Schweigersdorf im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz eine neue Freiflächen-Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 10 Megawatt auf einer Fläche von über 8 Hektar fertiggestellt. Insgesamt hat man dafür circa 25.700 Solarmodule verbaut, die einen Jahresertrag von circa 11 Millionen Kilowattstunden liefern. Ein 8,5 Kilometer langes Erdkabel leitet den Sonnenstrom zum Umspannwerk in Dietfurt. Dort gelangt er in das Netz des Bayernwerks. Rechnerisch kann der neue Solarpark etwa 4.400 Haushalte mit grünem Strom versorgen. Jährlich spart Photovoltaik-Solarpark in Berching rund 6.100 Tonnen CO 2 ein. „Bei E.on gestalten wir mit unseren Energielösungen die Energiewende aktiv mit und treiben den Klimaschutz voran, indem wir Photovoltaik in allen Größen umsetzen: Von der Dachanlage auf dem Einfamilienhaus bis hin zum Solarpark wie in Schweigersdorf“, sagt Victoria Ossadnik, Vorsitzende der Geschäftsführung der E.on Energie Deutschland.

Ludwig Eisenreich, Erster Bürgermeister der Stadt Berching, erklärt: „In Berching engagieren wir uns stark für erneuerbare Energien: Von Sonne bis Wasserkraft, von Wind bis Biomasse – im Gemeindegebiet von Berching wird die Energiewende gelebt und schon heute gewinnen wir einen hohen Anteil der elektrischen Energie aus regenerativen Energiequellen. Es freut uns, dass mit dem neuen Solarpark ein echtes Aushängeschild in diesem Bereich hinzugekommen ist.“

Zweiter Solarpark in Planung

Darüber hinaus steht die Umsetzung von einem weiteren E.on Photovoltaik-Solarpark in Berching steht bereits an. Noch im Herbst sollen die Bauarbeiten für einen weiteren Solarpark mit einer Leistung von 10 Megawatt im Ortsteil Weidenwang beginnen. Denn die Standortbedingungen für Solarparks sind unter anderem wegen der hohen Sonneneinstrahlung und dem großen Flächenpotenzial in der Region ausgezeichnet.

Deutschlandweit baut E.on immer mehr dezentrale Solar-Lösungen für Privat- und Geschäftskunden sowie Photovoltaik-Projekte. Das Unternehmen plant, installiert, wartet und betreut PV-Anlagen. Es übernimmt mit seiner langjährigen Expertise die komplette Abwicklung bis hin zum Netzanschluss.

21.10.2020 | Quelle: E.on | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH