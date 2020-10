Solarstrom-Rekord: Schon Oktober 2020 Bestmarke erreicht

Mit über 43 Milliarden Kilowattstunden (kWh) wurde nach einer Hochrechnung von Eon im Jahr 2020 bereits bis Oktober mehr Solarstrom eingespeist als im gesamten Vorjahr

Der Oktober 2020 beschert Deutschland laut einer Analyse des Energiekonzerns Eon einen neuen Solarstrom-Rekord. „Insgesamt wurden seit Anfang Januar bereits über 43 Milliarden kWh Sonnenstrom eingespeist. Das sei schon jetzt etwa eine Milliarde kWh mehr als im gesamten Jahr 2019“, erklärt Victoria Ossadnik, Vorsitzende Geschäftsführerin der E.ON Energie Deutschland.

Der neue Rekord bestätigt den Trend aus den Vormonaten: So wurde schon im Januar, März, April, Mai, Juni, August und September mehr Solar-Strom eingespeist als in den Vorjahres-Zeiträumen. Besonders hoch fiel die Solarstrom-Ausbeute im April, Mai und Juli mit jeweils mehr als sechs Milliarden kWh aus. Dank dieser starken PV-Monate und überdurchschnittlich viel Wind im Februar und August wurden in Deutschland seit Anfang des Jahres bereits knapp über 195 Milliarden Kilowattstunden Ökostrom eingespeist. Damit ließe sich laut Eon rein rechnerisch bereits annähernd zwei Mal der jährliche Strombedarf sämtlicher Privathaushalte in Deutschland decken

Beitrag der privaten PV-Anlagen.

Zu einer weiteren Steigerung der Sonnenstromerzeugung in Deutschland könnte somit die vermehrte Installation von PV-Anlagen auf den Dächern von Privathäusern beitragen: „Pro Jahr werden in Deutschland mehr als 80.000 Einfamilienhäuser fertiggestellt – würde man jedes davon mit einer durchschnittlichen PV-Anlage ausstatten, könnten wir deutschlandweit zusätzlich rund 600 Millionen Kilowattstunden Solarstrom erzeugen – Jahr für Jahr. Doch nicht nur beim Neubau, auch bei Gebäudesanierungen sollten PV-Anlagen gleich mitgedacht werden“, so Ossadnik weiter.

Die Auswertung beruht auf Berechnung von E.ON Analysten aus München, die auf Grundlage von Daten der Bundesnetzagentur, Wetterprognosen sowie erwarteten Energiemengen im Strommarkt erneuerbare Energien vermarkten. Angenommener durchschnittlicher Haushaltsverbrauch im Jahr: 2.500 kWh, Zahl der Privathaushalte in Deutschland: 41 Mio. Für die Berechnung des PV-Potenzials wurden die Baufertigstellungen des Statistischen Bundesamts sowie Ertragswerte für durchschnittliche Privatkunden-PV-Anlagen in Deutschland zugrunde gelegt.

27.10.2020 | Quelle: Eon

© Solarthemen Media GmbH