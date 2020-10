Photovoltaik-Dach als Profit Center

Das Unternehmen Wartner Holzbau GmbH & Co. KG aus dem bayerischen Bogen macht aus den Dächern seiner Produktionshallen ein Profit Center und steigert mit Photovoltaik seine Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig.

Das Unternehmen produziert Holz- und Passivhäuser, Dachstühle, Holzfassaden, Balkone, Carports sowie Holzkonstruktionen aller Art. In Zusammenarbeit mit Zewo energy hat das Unternehmen eine Q Cells Solaranlage auf den Dächern seiner Betriebsgebäude installiert. 720 Solarmodule produzieren nun 250 MWh Strom pro Jahr und helfen zusätzlich bei der Einsparung von jährlich 126 t CO2. Der produzierte Photovoltaik-Strom wird zu 100 % ins Stromnetz eingespeist. Das Dach wird mit Photovoltaik zum Profit Center.

Direktvermarktung durch Q Cells

Für die Solaranlage von Wartner übernimmt der Anlagenhersteller Q Cells auch komplett den Service der sogenannten Direktvermarktung. Voraussetzung für die sogenannte Direktvermarktung von Solaranlagen, also der Platzierung des Solarstroms an der Börse, ist deren Fernsteuerbarkeit. Die dafür notwendigen technischen Steuerungseinrichtungen ermöglichen eine bedarfsgerechte Einspeisung des Stroms aus der Solaranlage ins Stromnetz. So kann die Anlage – falls erforderlich – ferngesteuert abgeregelt und die Stromeinspeisung gezielt gesteuert werden. Ziel ist es dabei laut einer Pressemitteilung von Q-Cells, in Zeiten mit hoher Stromnachfrage und entsprechend hohen Preisen an der Strombörse die Stromproduktion möglichst hoch und in Zeiten niedrigen Strombedarfs und niedriger Börsenpreise hingegen möglichst gering zu halten. Ohne Speicher ist die Regelbarkeit der Solaranlage zwar nur in einer Richtung gegeben, dennoch fordert das EEG die Direktvermarktung obligatorisch ab Anlagengrößen von 100 kW.

Als Direktvermarktungsunternehmen übernimmt Q Cells den kompletten Service der Vermarktung des erzeugten Stroms für die Holzbau Wartner GmbH & Co. KG sowie für den Betrieb und die Wartung. So profitiert Wartner zum einen von den Erträgen aus dem Verkauf seines selbsterzeugten Ökostroms, zum anderen setzt der Betrieb ein klares Zeichen für mehr Nachhaltigkeit und für die Energiewende.

Dach wird Bestandteil der Wertschöpfung

„Wir haben uns schon länger mit der Frage beschäftigt, wie wir in unserem Betrieb von Solarenergie profitieren können. Die großen Dachflächen unserer Produktionshallen bieten sich für eine Solarstromproduktion ja geradezu an. Zewo energy hat uns dann umfassend beraten, die Gegebenheiten vor Ort geprüft und uns Q Cells als Partner für die Solarmodule und den Direktvermarktungsservice empfohlen. Jetzt ist unsere neue Photovoltaik-Anlage ein fester Bestandteil der betrieblichen Wertschöpfung, unsere Dachflächen sind also zum echten Profit Center geworden. Gleichzeitig engagieren wir uns so aktiv für den Klimaschutz und leisten einen Beitrag für eine schnelle Energiewende in unserem Land. Das finde ich toll!“, meint Robert Wartner, Geschäftsführer des Holzbaubetriebes.

29.10.2020 | Quelle: Q Cells

© Solarthemen Media GmbH