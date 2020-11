BayWa verkauft förderfreien Photovoltaik-Solarpark Tordesillas an Commerz Real

Für den Photovoltaik-Solarpark Tordesillas existiert bereits ein 10-Jahres-PPA mit Statkraft. Das Solarkraftwerk ist das erste Solar-Investment des neuen Impact-Fonds Klimavest von Commerz Real.

BayWa re hat den Photovoltaik-Solarpark Tordesillas in Zentralspanien an Commerz Real verkauft. Dabei handelt es sich um eine deutsche Investmentgesellschaft, die ihr Erneuerbare-Energien-Portfolio in den letzten Jahren auf mehr als 50 Projekte ausgebaut hat. Der Solarpark mit 41,7 MW ist das erste Solar-Investment des neuen Impact-Fonds Klimavest von Commerz Real. Für das Projekt existiert bereits ein 10-Jahres-PPA (Power Purchase Agreement) mit Statkraft.

Der Verkauf vom Photovoltaik-Solarpark Tordesillas unterstreicht den wachsenden Erfolg der BayWa re im spanischen Markt. Er folgt auf den Verkauf des Solarparks Don Rodrigo 2 an die Talanx-Gruppe Ende 2019. „Förderfreie Solarkraftwerke sind zur neuen Normalität geworden. Sie tragen entscheidend dazu bei, den Klimawandel einzudämmen. In Spanien und weltweit nehmen wir eine Schlüsselrolle ein, um den Weg für förderfreie Solarenergie zu ebnen“, kommentiert Benedikt Ortmann, Global Director of Solar Projects bei der BayWa re.

Expansion im spanischen Markt fortgesetzt

Rafael Esteban, Geschäftsführer der BayWa re Projects España S.L.U., ergänzt: „Wir setzen unsere schnelle Expansion im spanischen Markt fort. Wir haben uns allein dieses Jahr fortgeschrittene Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 500 MW gesichert. Diese werden wir in den nächsten Jahren errichten. Nach dem Verkauf von Don Rodrigo 2 letztes Jahr haben wir unsere Teams in Madrid und Barcelona verstärkt. Und leisten so unseren Beitrag zur rasch fortschreitenden Energiewende in Spanien.“

„Wir freuen uns sehr, Tordesillas zu Klimavest hinzuzufügen. Er passt perfekt zur Fondsstrategie, die darauf abzielt, die Kohlenstoffemissionen in Europa deutlich zu senken und gleichzeitig eine attraktive Rendite für unsere Investoren zu erzielen“, sagt Johannes Anschott, CEO der Commerz Real. Der kürzlich gestartete Klimavest soll ein Portfolio aus Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien sowie nachhaltiger Infrastruktur, Mobilität und Forstwirtschaft im Wert von insgesamt rund 25 Milliarden Euro aufbauen.

Nach dem Erfolg bei Don Rodrigo 2, wird der nun verkaufte 91 Hektar große Solarpark auch von einem innovativen einachsigen Trackersystem profitieren. Dieses System haben BayWa re und die Zimmermann PV-Tracker GmbH entwickelt. Es ist der erste Tracker, der durch die eigenen String-Module autark betrieben wird. Dadurch entfällt die Notwendigkeit eines Batteriespeichersystems und die Betriebszuverlässigkeit der Anlage wird verbessert.

BayWa re wird auch künftig die Betriebsführung des Solarparks verantworten. Die Anlage wird jährlich künftig mehr als 74 GWh Solarenergie produzieren. Das entspricht dem durchschnittlichen jährlichen Stromverbrauch von etwa 18.800 spanischen Haushalten. Der Photovoltaik-Solarpark Tordesillas ist bereits die dritte Anlage in Spanien, für die das Unternehmen in den letzten 18 Monaten ein PPA mit Statkraft abgeschlossen hat.

