Deutschlands größter Solarpark liefert erste Kilowattstunde

Die EnBW nimmt ab sofort den mit 187 Megawatt größten Solarpark Deutschlands nahe Berlin schrittweise in Betrieb.

Deutschlands größter Solarpark in Werneuchen (Brandenburg) hat die erste Kilowattstunde Sonnenenergie ins Stromnetz eingespeist. „Das ist ein wichtiger Meilenstein für unseren Solarpark – wie auch für die Erneuerbaren Energien insgesamt“, sagt Thorsten Jörß, Leiter Projektentwicklung Photovoltaik bei der EnBW. „Mit Großprojekten wie diesem leistet Photovoltaik einen spürbaren und kostengünstigen Beitrag zur Energiewende.“

Inbetriebnahme Schritt für Schritt

Während an einem Ende des Parks die ersten Module und Wechselrichter schon in Betrieb genommen werden, wird am anderen Ende noch gebaut. Die knapp 100.000 Pfosten für die Unterkonstruktion sind bereits fast vollständig in den Boden gerammt und etwa 70 Prozent der Module sind montiert. Außerdem sind schon beide Umspannwerke, über die der im Solarpark erzeugte Strom in die 110-Kilovolt-Hochspannungsleitung fließt, sind betriebsbereit.

„Wir haben viel geschafft und immer Lösungen für die Herausforderungen während der Corona-Pandemie gefunden, dennoch ist unser Zeitpuffer nahezu aufgebraucht“, erklärt Bauleiter Stefan Lederer. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, bis zum Jahresende den ganzen Solarpark ans Netz zu bringen. Jede weitere ungeplante Verzögerung kann jedoch dazu führen, dass wir die letzten Solarmodule erst nach Neujahr in Betrieb nehmen können.“

465.000 Solarmodule

Rund 100 Millionen Euro investiert die EnBW in das Projekt, das ohne Förderung durch das EEG realisiert wird und somit nicht in die EEG-Umlage einfließt. Rund 465.000 Solarmodule sollen genug umweltfreundlichen Strom für rund 50.000 Haushalte produzieren. Damit will EnBW jährlich etwa 129.000 Tonnen CO2 vermeiden.

Zum Projekt gehören zahlreiche Maßnahmen für den Natur- und Artenschutz. Denn die gesamte Fläche auf und um den Solarpark soll sich zu einem artenreichen Grünland entwickeln. Dieses soll Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten bieten und somit die Biodiversität fördern. Das dies funktionieren kann zeigt neben anderen Forschungsergebnissen auch eine Studie des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft (bne). Zusätzlich zur Begrünung der Flächen werden Sträucher und Bäume gepflanzt. Auch Hecken und Trittsteinbiotope will die EnBW anlegen.

Deutschlands größter Solarpark ist im Internet unter www.enbw.com/weesow-willmersdorf präsent.

25.11.2020 | Quelle: EnBW

