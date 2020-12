Photovoltaik im Schwarzwald: Q Cells liefert Unterkonstruktion mit hoher Traglastfähigkeit

Bei Schneehöhen bis zu einem Meter muss die Unterkonstruktion einer Photovoltaik-Anlage mit einer hohen Traglastfähigkeit ausgestattet sein. Q Cells hat für den Abgastechnik-Spezialisten BAK Boysen GmbH eine tragfähige Lösung für die Photovoltaik-Anlage gefunden.

Der Skilift lässt es vermuten. Im baden-württembergischen Simmersfeld im Nordschwarzwald sind im Winter Schneehöhen bis zu einem Meter möglich. Für diese besonderen Bedingungen für Photovoltaik im Schwarzwald hat Q Cells die passende Lösung geliefert. 2.112 leistungsfähige Module des Typs Q.PEAK DUO-G6 mit 355 W und einer Gesamtleistung von 750 kW in Kombination mit seiner besonders tragkraftstarken Unterkonstruktion Q.FLAT.

„Da am Anlagenstandort im Winter mit starkem Schneefall zu rechnen ist, müssen die Solarsysteme auf dem Flachdach einer außergewöhnlich hohen Schneelast standhalten können. Q Cells berechnete hierfür die Statik und überzeugte mit einer passgenauen und zuverlässigen Technik“, erklärt Axel Gagstätter von der WG Solar Concept GmbH, die das Projekt leitete und die Anlage auf der Produktionshalle des Unternehmens installiert hat. Nach sechs Wochen Bauzeit konnte die Photovoltaik im Schwarzwald im August in Betrieb genommen werden. „Wir versorgen die Region seit vielen Jahren mit allem rund um die Photovoltaik und wissen, dass die Schneeproblematik im Schwarzwald dabei oftmals eine große Herausforderung darstellt.“

Langer Atem nötig

„Planung und Umsetzung des Projekts haben allen Beteiligten einen langen Atem abverlangt, aber der Aufwand hat sich gelohnt. Gemeinsam mit der WG Solar Concept GmbH, einem langjährigen Q.Partner, konnten wir die Anlage auch für diese schwierigen Gegebenheiten realisieren“, ergänzt Steffen Bahlinger, Vertriebsspezialist Baden-Württemberg bei Q Cells.

Die Photovoltaik im Schwarzwald wird jährlich rund 750.000 kWh sauberen Strom produzieren. Dies entspricht einer CO 2 -Einsparung von 525 Tonnen pro Jahr. Die gewonnene Sonnenenergie nutzt das Unternehmen BAK Boysen GmbH für seinen Eigenbedarf, um am Standort in Simmersfeld Abgaskomponenten und -systeme für Automobile und Nutzfahrzeuge zu fertigen. Die gesamte Dachfläche der Produktionshalle beträgt rund 30.000 Quadratmeter. Davon sind 20.000 Quadratmeter zur Installation von Photovoltaik-Anlagen geeignet. Aktuell nutzt die BAK Boysen GmbH nun schon ca. 5.000 Quadratmeter für die Erzeugung ihres umweltfreundlichen Stroms und ein weiterer Ausbau ist geplant.

Rolf Geisel, Geschäftsführer der weltweit aktiven Boysen Gruppe: „Wir setzen an allen Standorten immer auf hochmoderne Energietechnologien. Von Photovoltaik, über Blockheizkraftwerke und Geothermie, bis hin zum getakteten Eisspeicher.“

17.12.2020 | Quelle: Q Cells | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH