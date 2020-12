Ü20-Windenergie der Stadtwerke München für Augustiner-Bier

Die Augustiner-Brauerei und die Stadtwerke München (SWM) haben einen Abnahmevertrag (PPA) für den Strom der bekannten Windenergie-Anlage auf dem Fröttmaninger Berg geschlossen.

Rundum regional: Wasser, Hopfen, Malz – und Windenergie aus München. Die Stadtwerke München (SWM) und Augustiner-Bräu Wagner KG haben einen langfristigen Liefervertrag für Ökostrom abgeschlossen. Ab 2021 wird demzufolge der Strom aus der 1999 in Betrieb genommenen Windenergieanlage Fröttmaning exklusiv an die Augustiner Brauerei geliefert. An Silvester läuft die EEG-Vergütung für diese Anlage aus. Aufgrund ihrer exponierten Lage unmittelbar neben der Autobahn ist das Windrad auch vielen auswärtigen Besuchern als Landmarke bekannt.

In Form eines sogenannten Power Purchase Agreements (PPA) bezieht die Augustiner-Bräu Wagner KG über mehrere Jahre die komplette Strommenge aus der Windenergie-Anlage Fröttmaning im Norden von München zum Festpreis. Mit diesem PPA-Vertrag bekennt sich die Augustiner-Bräu Wagner KG somit auch beim Strombezug zur Regionalität und Nachhaltigkeit.

Stefan Weber, Kundenbetreuer der Stadtwerke München für Augustiner: „PPAs sind eine innovative Lösung, wie die Ökostrom-Anlagen, die jetzt nach und nach aus der EEG-Förderung fallen, weiter sinnvoll und ressourcenschonend zur Energiewende beitragen können. Die Windenergie-Anlage auf dem Fröttmaninger Berg ist in den 21 Jahren ihres Bestehens zu einem Wahrzeichen Münchens geworden. Wir freuen uns, dass sie künftig Ökostrom für die älteste Brauerei Münchens liefert!“

23.12.2020 | Quelle: Stadtwerke München GmbH

