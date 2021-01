BayWa verkauft vier Windparks an Encavis

Foto: BayWa Der Windpark Bedesbach zählt künftig zum Portfolio von Encavis.

Die BayWa re hat vier Windparks in Deutschland mit einer Leistung von 53 Megawatt (MW) an die Encavis verkauft. Die Parks verfügen über unterschiedliche Anlagentypen und wurden in den letzten Jahren errichtet.

Der erneuerbare Energienspezialist BayWa hat vier deutsche Windparks an den regenerativen Stromerzeuger Encavis aus Hamburg veräußert. Wie BayWa mitteilte, handelt es sich bei dem Käufer konkret um den Encavis Infrastructure Fund II. Der Anlageberater des Fonds, Encavis Asset Management AG (Encavis AM), gehört ferner zur börsennotierten Encavis AG. Die Windparks haben ferner eine installierte Gesamtleistung von rund 53 MW. Damit können jährlich über 41.000 Haushalte mit Grünstrom versorgt werden. BayWa r.e. hat die, mit unterschiedlichen Anlagentypen ausgestatteten Windparks, in den letzten Jahren fertiggestellt. Das letzte der vier Projekte gingen im Mai 2020 in Betrieb. Rainer Heyduck, Geschäftsführer der BayWa r.e. Wind GmbH betont: „Nach vielen Jahren intensiver Projektentwicklung haben wir im Sommer den letzten dieser vier Windparks ans Netz gebracht. In Anbetracht der herausfordernden Bedingungen für die Realisierung neuer Windenergieprojekte in Deutschland freuen wir uns sehr über diesen Erfolg. Mit dem jetzt erfolgten Verkauf setzen wir unsere langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Encavis fort.“ Rainer Heyduck ergänzt zudem: „Selbstverständlich werden wir 2021 auch unsere Strategie der Beteiligung von Bürgern an durch uns realisierte Windparks fortsetzen. Konkret handelt es sich hierbei um ein Repowering- und Bürgerwindenergieprojekt in Uetze in Niedersachsen.“ Fonds für Banken Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management AG, kommentiert die Transaktion der vier Windparks außerdem. „Nach dem Kauf von sieben niederländischen Solarparks im Frühjahr 2020 ist dies bereits der zweite bedeutende Abschluss mit BayWa r.e. innerhalb eines Jahres. Das zeigt die starke Partnerschaft unserer beiden Unternehmen. Die Windparks passen zudem ideal zu der diversifizierten Portfoliostruktur unseres Banken-Spezialfonds.“ BayWa r.e. wird auch künftig die technische Betriebsführung der Anlagen verantworten. Bei den Parks handelt es sich konkret um einen im westfälischen Haltern-Sythen mit 15 MW und Nordex-Anlagen. Ferner zählt ein 12 MW-Park mit Enercon-Anlagen im nordpfälzischen Finkenbach dazu. Außerdem wechselten ein 17 MW Projekt mit Vestas-Maschinen im rheinland-pfälzischen Bedesbach und ein 9 MW-Park im saarländischen Bruchwald und Nordex-Anlagen den Besitzer. 12.1.2021 | Quelle: BayWa | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH