Aream und NaGa Solar mit 21 MW-Solarpark in Bayern

Der Clean Energy Future Fund der aream GmbH entwickelt gemeinsam mit NaGa Solar einen neuen Solarpark im Netzbereich der Bayernwerke. Der Strom soll mittels eines PPA vermarktet werden.

Die beiden Unternehmen Aream und NaGa Solar realsieren einen neuen 21 Megawatt (MW) starken Solarpark in Bayern. Wie Aream mitteilte, soll der Park Ende 2021 samt Umspannwerk ans Netz gehen. Entwickler des Parks seien der Clean Energy Future Fund der aream GmbH gemeinsam mit NaGa Solar Holding B.V. Beide Parteien haben darüber einen Vertrag geschlossen. „Eine Besonderheit bei diesem Projekt ist, dass der Strom über Direktabnahmeverträge vermarktet wird“, sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group.

Das Umspannwerk mit einer Leistung von bis zu 60 Megawatt soll ferner den Netzanschluss auch anderer Projekte ermöglichen. „Wir sind zuversichtlich, gemeinsam mit NaGa Solar weitere Projekte umzusetzen, sodass die geplante Netzkapazität voll ausgeschöpft werden kann“, sagt Voigt.

Der Solarpark soll im vierten Quartal 2021 ans Netz gehen und den produzierten Strom über das Umspannwerk ins Netz der Bayernwerke einspeisen. Nach Inbetriebnahme sorgt der Solarpark für eine CO2-Vermeidung von 16.500 Tonnen pro Jahr und kann rechnerisch 6.500 Haushalte mit Strom versorgen.

Sicherheit durch PPA

„Durch gefallene Gestehungskosten und Direktabnahmeverträge können Solaranlagen in Deutschland gleichzeitig wirtschaftlich und klimaschonend betrieben werden“, so Voigt. Direktabnahmeverträge, sogenannte PPAs, sind in Deutschland noch relativ selten, in anderen europäischen Ländern bereits deutlich etablierter. Sie eröffnen aber Anbietern die Chance, langfristig Preise zu fixieren und so Stabilität in die Einkommensströme zu bekommen. „Das sorgt auf beiden Seiten für Sicherheit: Der Abnehmer kennt seine Kosten für die kommenden Jahre, der Anbieter seine Erträge“, sagt Voigt. Um daran zu partizipieren, können Anleger in den Clean Energy Future Fund von aream investieren. “Innerhalb eines Portfolios von Erneuerbaren Energien werden damit auch Renditen besser planbar“, so Voigt außerdem.

„Wir freuen uns über die Expertise und die langjährige Erfahrung von aream beim Betrieb neuer Solarparks“, sagt Henny Pelsers, CEO von NaGa Solar. „Und hoffen auf weitere gemeinsame Projekte.“

Die aream Group ist ein voll integrierter Investment- und Asset-Manager für institutionelle Investoren mit dem Fokus auf Erneuerbare Energien. Mit einem Transaktionsvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro und einem verwalteten Investitionsvolumen von rund einer Milliarde Euro bildet aream zudem das gesamte Spektrum an Asset-Management-Leistungen ab. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auch Zugang zu Private-Equity-Möglichkeiten im Umfeld von Clean Energy und Energieeffizienz.

NaGa Solar ist ein Entwickler von innovativen Solarparks und Solarenergielösungen hauptsächlich in den Niederlanden und in Deutschland. NaGa Solar entwickelt und realisiert Freiflächen-Solarparks. Diese entstehen zum Beispiel auf landwirtschaftlichen Flächen, Industrieflächen, Deponien, auf Deichen oder Brachland. Die doppelte Flächennutzung ist dabei eines der wichtigsten Ziele.

14.1.2021 | Quelle: aream GmbH | © Solarserver / Solarthemen Media GmbH