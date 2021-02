Mehrfamilienhaus mit Niedertemperaturanschluss für das Nahwärmenetz

Foto: HanseWerk Natur Mit dem Niedertemperaturanschluss sollen jährlich 14,5 Tonnen CO2 in Vergleich zur herkömmlichen Nahwärmeversorgung eingespart werden.

In einem seniorengerechten Mehrfamilienhaus nutzen die Mieter den Rücklauf aus dem Nahwärmenetz für ihre Heizung. An kalten Tagen und für die Warmwasserversorgung hebt eine Hochtemperatur-Wärmepumpe das Temperaturniveau an.

Der Wärmenetzbetreiber HanseWerk Natur hat für die Saga Unternehmensgruppe einen innovativen Niedertemperaturanschluss für das Nahwärmenetz in der Lyserstraße in Hamburg entwickelt. Das seniorengerechte Mehrfamilienhaus mit 20 Wohneinheiten der SAGA erhielt von HanseWerk Natur anstelle eines herkömmlichen Nahwärmeanschlusses einen neuen Niedertemperaturanschluss mit einer nachgeschalteten Wärmepumpe. Thomas Meyer, zuständig für den Vertrieb und Projekte bei HanseWerk Natur, sagt: „Wir freuen uns, dass die SAGA nach der langjährigen partnerschaftlichen Zusammenarbeit weiterhin auf uns vertraut und dieses innovative Projekt mit uns umsetzt.“ Das Prinzip des neuen Wärmeanschlusses im Mehrfamilienhaus der Saga ist einfach: An warmen Tagen reicht der Rücklauf aus dem Nahwärmenetz von HanseWerk Natur aus, um das Gebäude zu beheizen – immerhin ist das Wasser dann noch 48 Grad warm. Sobald es draußen kälter wird, arbeitet zusätzlich die Hochtemperatur-Wärmepumpe, die der Wärmenetzbetreiber installiert hat. So kann man das von HanseWerk Natur gelieferte Wasser auf die benötigten 55 Grad für die Heizung und 60 Grad für die Warmwasserbereitung erwärmen. Den für die Wärmepumpe benötigten Strom bezieht HanseWerk Natur zum größten Teil aus einer Photovoltaik-Anlage sowie einem Blockheizkraftwerk aus dem naheliegenden Heizwerk. Mit diesem innovativen Wärmeanschluss leisten die Saga und HanseWerk Natur einen Beitrag zum Klimaschutz: Jährlich will man 14,5 Tonnen CO 2 in Vergleich zur herkömmlichen Nahwärmeversorgung einsparen. Zuschüsse haben diesen innovative Niedertemperaturanschluss für das Nahwärmenetz ermöglicht. Thomas Mackowiak von HanseWerk Natur, der das Projekt gemeinsam mit seinem Kollegen Christian Günther technisch umgesetzt hat, sagt: „Die hier gewonnenen Erkenntnisse werden sicher auch bei zukünftigen Energielösungen von HanseWerk Natur Anwendung finden.“ Neben der Temperaturabsenkung des Rücklaufs ergeben sich durch die Kombination von Wärmepumpe und Nahwärme auch andere technisch Optionen wie kalte Nahwärmenetze. 3.2.2021 | Quelle: HanseWerk Natur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH