Photovoltaik Contracting: Sun Contracting AG baut Geschäft aus

Die österreichische Sun Contracting AG hat in Sachsen zwei Autohäuser und in Nordrhein-Westfalen einen Viehzuchtbetrieb mit Photovoltaik-Dachanlagen ausgestattet. Beim Photovoltaik Contracting profitieren die Dachbesitzer von einer monatlichen Miete.

Die Sun Contracting AG realisiert ihre ersten Netzanschlüsse im Jahr 2021 im deutschen Bundesland Sachsen. Insgesamt 215,46 Kilowatt Photovoltaikleistung an zwei Standorten gehen Anfang Februar ans Netz und beginnen somit, sauberen Solarstrom zu produzieren. Der nachhaltig produzierte Photovoltaik Contracting Strom kommt von den Dächern zweiter Autohäuser.

Auf zwei Anlagenstandorte verteilt produzieren 756 Photovoltaikmodule des südkoreanischen Herstellers Hanwha Q Cells gemeinsam mit Wechselrichtern aus Deutschland in der sächsischen Oberlausitz 202.556,34 Kilowattstunden grüne Energie – eine Menge, die ausreicht, um rund 40 Durchschnittshaushalte mit Strom zu versorgen.

In nordrhein-westfälischen Lüdinghausen geht in den nächsten Tagen eine weitere Photovoltaikanlage der Sun Contracting AG ans Netz. Auf den Dächern eines Viehzuchtbetriebes in Lüdinghausen startet in wenigen Tagen die Produktion von sauberer Solarenergie.

Auf einer gesamten Fläche von über 2.200 m² produzieren die fertig installierten und für den Netzanschluss bereiten Photovoltaikkomponenten eine Menge von fast 400.000 Kilowattstunden sauberem Solarstrom. Die Dachflächen des Viehzuchtbetriebes bleiben also nicht mehr ungenutzt – sie tragen dazu bei, die Energiewende voranzutreiben.

Photovoltaik ohne Investitionskosten

Die Photovoltaikanlagen an diesen Standorten sind als Contracting projektiert. Im Gegensatz zu gewöhnlichen, gekauften Photovoltaikanlagen ist bei Photovoltaik Contracting kein Eigenverbrauch des produzierten Stroms Voraussetzung. Sun Contracting errichtet und betreibt eine Photovoltaik-Anlage auf einem Dach. Dafür zahlt das Unternemhen für die Fläche monatlich eine Vergütung in Form einer Dachmiete. Der saubere Solarstrom, der produziert wird, wird ins öffentliche Netz eingespeist und erhöht damit den Anteil an erneuerbaren Energien im Strommix.

Wem nützt Contracting?

Photovoltaik Contracting ist eine Möglichkeit, den Umstieg auf erneuerbare Energien zu wagen, ohne dabei selber das finanzielle Risiko tragen zu müssen. Der Dachbesitzer profitiert von einer monatlichen Miete. Über die gesamte Contracting Laufzeit von 20 Jahren. Sun Contracting erhält für jede eingespeiste Kilowattstunde saubere Solarenergie eine Vergütung in Form eines Einspeisetarifes. Und auch die Umwelt freut sich. Durch die Produktion von Strom, der nahezu CO 2 neutral ist, erhöht sich nach und nach der Anteil an Ökostrom – die Strompreise sinken auf lange Sicht.

5.2.2021 | Quelle: Sun Contracting | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH