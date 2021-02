Der Spezialist für CIGS-Photovoltaik, die Nice Solar Energy GmbH, ist aufgrund der Corona-Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Das Unternehmen will das Schutzschirmverfahren nutzen, um eine notwendige Restrukturierung zu realisieren.

Die Nice Solar Energy mit Sitz in Schwäbisch Hall hat am 9. Februar 2021 beim Amtsgericht Heilbronn den Antrag auf Einleitung eines Schutzschirmverfahrens gemäß §270b Insolvenzordnung (InsO) gestellt. Am gleichen Tag hat das Gericht dem Antrag entsprochen. Das Unternehmen hat nun 3 Monate Zeit, einen Restrukturierungsplan vorzulegen. In der Zwischenzeit läuft der Geschäftsbetrieb unverändert weiter.

Am Standort in Schwäbisch Hall sind mehr als 160 qualifizierte Mitarbeitende auf die Verbesserung der CIGS-Photovoltaik-Technologie sowie die Entwicklung von Produktionsprozessen und -verfahren spezialisiert. „Zur technologischen Überleitung unserer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in die Serienfertigung betreiben wir zudem eine innovative Produktionslinie zur Herstellung von Photovoltaik-Modulen“, sagt Bernd Sprecher, Geschäftsführer der Nice Solar Energy GmbH

Die Beantragung des Schutzschirmverfahrens sei zwingend erforderlich. Denn unter anderem auf Grund der Corona-Pandemie ließe sich innerhalb der bisherigen Strukturen keine positive Fortführungsprognose mehr ableiten. Mit dem eingeleiteten Verfahren lässt sich nach Einschätzung des Geschäftsführers potenziell eine erfolgreiche Restrukturierung realisieren.

„Im Restrukturierungsverfahren werden wir von Beratern der Firma Ebner Stolz beraten und begleitet. Zudem hat das Gericht Herrn Rechtsanwalt Dr. Andreas Kleinschmidt als Sachwalter bestellt“, so Sprecher. „Wir bedauern diesen notwendigen Schritt gehen zu müssen, sehen damit aber eine sehr gute Chance uns neu aufstellen zu können und somit fit für die Zukunft zu werden.“

