LEAG: Baustart für Photovoltaik-Solarpark „Altes Kraftwerk“

Am Standort eines der ältesten Braunkohle-Kraftwerke in Deutschland, das seit 1992 stillgelegt ist, soll nun sauberer Strom entstehen. Die LEAG hat mit dem Bau des Photovoltaik-Solarparks in Zschornewitz begonnen.

Es geht in großen Schritten voran beim Photovoltaik-Solarpark „Altes Kraftwerk“ in sachsen-anhaltinischen Zschornewitz. Im vergangenen Dezember hatte der Stadtrat Gräfenhainichen den Bebauungsplan verabschiedet. Jetzt beginnen die Bauarbeiten auf dem fünf Hektar großen Areal. Im Herbst letzten Jahres hatte die EP New Energies (EPNE) den Zuschlag für den Photovoltaik-Solarpark im Rahmen einer Innovationsausschreibung erhalten. EPNE ist als Projektentwickler für LEAG tätig.

„Mit dem heutigen Baubeginn sind wir voll im Zeitplan für unsere erste multi-Megawatt Solaranlage im Jahr 2021“, so EPNE-Geschäftsführer Dominique Guillou. „Hiermit ist ein weiterer wichtiger Schritt getan für die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf dem früheren Kraftwerksstandort. Wir stellen damit unter Beweis, dass wir gemeinsam mit der LEAG auch große PV-Projekte schnell und effizient entwickeln können.“ Der Photovoltaik-Solarpark wird nach seiner Inbetriebnahme eine installierte Leistung von 4,5 MW haben. LEAG rechnet mit einer Produktion von etwa 4,6 Millionen kWh im Jahr.

Vermarktung im Rahmen von virtuellen Kraftwerken

Auch Hubertus Altmann, LEAG-Vorstand Kraftwerke, sieht das Energieunternehmen auf einem guten Weg hin zu mehr erneuerbarer Energieerzeugung: „Dies ist bereits das dritte Projekt, das die LEAG zusammen mit EPNE umsetzt. Und das vierte Projekt der LEAG im Bereich der erneuerbaren Energien im Rahmen der Neuausrichtung unseres Unternehmens, das damit seine Kompetenzen als großer Energieerzeuger und -vermarkter in Deutschland sinnvoll und zukunftsorientiert nutzt. Die Vermarktung der Stromerzeugung erfolgt im Rahmen unserer virtuellen Kraftwerke, den LEAG energy cubes.“

Der Standort vom Photovoltaik-Solarpark „Altes Kraftwerk“ in Zschornewitz weist eine besondere Historie auf. Hier stand eines der ältesten Kraftwerke Deutschlands, das im Jahr 1915 in Betrieb ging. Nach der Stilllegung des Kraftwerks im Jahr 1992 wird nun am Standort in Zschornewitz erneut Strom produziert werden – diesmal CO 2 -frei. LEAG und EPNE machen dies zusammen möglich. Die EP New Energies ist das 2019 gegründete Kompetenzzentrum für Erneuerbare Energien der EPH-Gruppe. Sie bündelt Know-how für die Entwicklung und den Bau von Anlagen im Bereich PV und Wind onshore. Das macht sie im Auftrag der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) und MIBRAG.

12.2.2021 | Quelle: LEAG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH