Startschuss für Deutschen Solarpreis 2021

Ab sofort können sich Interessenten für den Deutschen Solarpreis 2021 bewerben. Der Wettbewerb wird von Eurosolar und der Energieagentur NRW ausgelobt.

Der Startschuss für den Deutschen Solarpreis 2021 ist gefallen. Das teilte die Solarenergie-Organisation Eurosolar mit. Eurosolar sucht gemeinsam mit der Energieagentur Nordrhein-Westfalen (NRW) die raffiniertesten Projekte aus dem Bereich Erneuerbare Energien in Deutschland. Ab sofort können Bewerber ihre Unterlagen für den renommierten Deutschen Solarpreis schnell und unkompliziert online einreichen. Wind, Sonne, Wasser, Biomasse und Geothermie sind Grundlage für eine nachhaltig wirtschaftende Gesellschaft, ein stabiles Klima und das Ende der Abhängigkeit von fossilen und atomaren Rohstoffen. Die Träger der Solarpreise vereinen diese Vision mit Tatkraft, Mut und Kreativität. Ihre Projekte verdienen eine Bühne –und Eurosolar stellt sie ins Rampenlicht.

Die Vielfalt der Energiewende

Gemeinden, Architekten, kommunale und private Unternehmen, Vereine, Organisationen und Genossenschaften, Journalisten und natürlich Bürger haben die Chance, mit ihrer Bewerbung die Jury zu überzeugen. Die Verleihung erfolgt dabei in verschiedenen Kategorien. Dazu zählen Mobilitätslösungen, solare Architektur und Stadtentwicklung und Projekte in den Bereichen Bildung, Eine-Welt-Zusammenarbeit und Medien. Zudem entscheidet eine qualifizierte Jury über die Preisträger, die am Ende des Jahres im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung gebührend gewürdigt werden.

Bewerbungen für den Deutschen Solarpreis sind ferner vom 15. Februar bis zum 31. Mai 2021 online möglich. Alle Projekte müssen bereits realisiert oder soweit fortgeschritten sein, dass bereits erste Ergebnisse vorliegen. Kernbestandteil der Bewerbung ist zudem eine Kurzpräsentation, die die Schlüsselfaktoren und Kennzahlen des Projekts hervorgeheben. Je nach Kategorie sind eingesetzte Technologien oder Angaben zur Fläche, zum Energiebedarf, zur regenerativen Energieerzeugung, zur Reduktion der CO2-Emissionen etc. von Bedeutung. Weitere Informationen zur Bewerbung und den Bewertungskriterien der Jury sind online zu finden.

Eurosolar ehrt mit der jährlichen Verleihung der Solarpreise seit 1994 Vorbilder und Wegbereiter, die durch Innovation und Engagement die Energiewende mit ihren Projekten und Initiativen aktiv unterstützen und den Weg in eine erneuerbare Zukunft weisen. Bisher hat die Organisation bereits über 250 Preisträger aus Deutschland und Europa ausgezeichnet.

15.2.2021 | Quelle: Eurosolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH