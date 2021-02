Panasonic informiert über Qualitätsmerkmale für Solarmodule

Mit einem Weißpapier will Panasonic Marktteilnehmern zeigen, welche Qualitätsmerkmale für Solarmodule aus Sicht des Unternehmens wichtig sind. Allerdings plant der japanische Konzern selbst den Ausstieg aus der Fertigung.

Der japanische Elektronik-Konzern Panasonic informiert Marktteilnehmer in Deutschland über Qualitätsmerkmale für Solarmodule. Wie die Europazentrale in München mitteilte, hat Panasonic dazu ein Weißpapier mit dem Titel „Photovoltaikmodule: Qualität erkennen“ veröffentlicht. Damit biete Panasonic, die derzeit noch Hersteller der Hochleistungsmodule HIT® sind, Installateuren und Immobilienbesitzern Hilfestellung bei der Wahl von Solarmodulen. Die Qualitätskriterien, die darin erläutert werden, betreffen das Produkt selbst sowie den Modulhersteller. „Eine Photovoltaikanlage ist eine langfristige Investition mit einem Zeithorizont von mindestens 20, eher 25 Jahren“, sagt Fabrizio Limani, Senior Manager der Solar Division der Panasonic Electric Works Europe AG. „Damit die Anlage über diesen langen Zeitraum den versprochenen hohen Ertrag erwirtschaftet, ist eine erstklassige Qualität zentral.“ Das Unternehmen selbst hatte dazu in einem Test in Italien gut abgeschnitten.



Mit Blick auf das Produkt dreht es sich laut Panasonic beispielsweise um Qualitätsmerkmale für Solarmodule wie Wirkungsgrad, Temperaturkoeffizient und konstruktive Details, die dafür sorgen, dass ein Modul jahrzehntelang stabil Solarstrom produziert. Darüber hinaus sichern umfassende Modultests die Widerstandsfähigkeit. Das sind nicht nur die obligatorischen Prüfungen nach den Vorgaben der International Electrotechnical Commission (IEC), sondern vor allem freiwillige Herstellertests, die häufig weit über die vorgeschriebenen Testbedingungen hinausgehen.



Bezüglich des Modulherstellers schaffen Aspekte wie Kontinuität im Photovoltaik-Markt Vertrauen. Die Garantierate gibt Aufschluss über die Qualität der Solarmodule. Niederlassungen in Deutschland beziehungsweise Europa ersparen Zeit und Kosten, sollte es doch einmal zum Garantiefall kommen. Mit einem Partnernetzwerk unterstützt der Anbieter zudem seine Installateure in der fachgerechten und hochwertigen Installation. Neben dem Produkt und dem Hersteller ist dies der dritte Baustein für jahrzehntelange Sicherheit.

Panasonic hat vor wenigen Wochen allerdings entschieden, selber aus der Modulproduktion auszusteigen. Zukünftig will das Unternehmen noch als OEM-Anbieter agieren. Die Solarthemen werden zu den Hintergründen weiter berichten.

18.2.2021 | Quelle: Panasonic | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH