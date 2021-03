Ausbaubedarf für Verteilnetz nimmt weiter zu

Die Verteilnetzbetreiber in Deutschland sehen einen Investitionsbedarf von 16 Milliarden Euro für den Ausbau ihrer Netze in den kommenden zehn Jahren. Das ist mehr als noch im Vorjahr wie aus einem Bericht der Bundesnetzagentur hervorgeht.

Der Ausbaubedarf für das Verteilnetz in Deutschland wächst mit dem Fortschritt der Energiewende weiter an. Die hiesigen Stromnetzbetreiber beziffern diesen auf 16,05 Milliarden Euro in den kommenden zehn Jahren. Das sind mehr als 17 Prozent verglichen mit dem Vorjahr, zeigt der Bericht zum Zustand und Ausbau der Stromverteilernetze 2020 der Bundesnetzagentur (BNetzA).

Schwerpunkt Wärmepumpen und Ladepunkte

„Der Abtransport der dezentralen Windenergie bleibt die zentrale Herausforderung der Hochspannungsnetze“, sagt Peter Franke, Vizepräsident der Bundesnetzagentur. „Auf den unteren Spannungsebenen geht es insbesondere darum, Wärmepumpen und Ladepunkte für E-Fahrzeuge zu integrieren.“

Die Bundesnetzagentur führt jährlich eine Abfrage über den Netzzustand und den geplanten Netzausbau der Stromverteilernetzbetreiber für die nächsten zehn Jahre durch. Für diesen Zeitraum haben die 60 befragten Netzbetreiber einen Ausbaubedarf im Verteilnetz in Höhe von 16,05 Mrd. Euro an die Bundesnetzagentur gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahr ist der Ausbaubedarf um 17 Prozent gestiegen.

Die Verteilernetzbetreiber stehen zukünftig vor Investitionen in digitale Lösungen. Damit würden die Betreiber mehr über die Netzauslastung erfahren. Zudem können digitale Lösungen die Steuerbarkeit der Netze verbessern. Auch darüber hinaus ist die Digitalisierung von zunehmender Bedeutung für die Verteilernetze. Die Bundesnetzagentur hat daher einen neuen Schwerpunkt zum Stand der Digitalisierung bei den Verteilernetzbetreibern in den Bericht aufgenommen.

5.3.2021 | Quelle: BNetzA | © Solarserver / Solarthemen Media GmbH