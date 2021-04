BWE: Genehmigungen für Windenergie ziehen wieder an

Im ersten Quartal 2021 ist so viel Windenergieleistung genehmigt worden wie seit 2016 nicht mehr. Der Bundesverband Windenergie sorgt sich aber dennoch um das Ausschreibungsdesign und die fehlende beihilferechtliche Genehmigung der EU.

Wie der Bundesverband Windenergie (BWE), gestützt auf eine Auswertung des Marktstammdatenregisters durch die Fachagentur Wind an Land, mitteilt, sind zwischen dem 5. Januar 2021 und dem 6. April 2021 bereits rund 1.160 Megawatt Genehmigungen für Windenergie erfolgt. Dies ist die höchste Zahl an neu erreichten Genehmigungen in einem ersten Quartal seit 2016. Allein im Monat März wurden fast 800 MW Windenergie an Land neu genehmigt. Damit stünden für die Ausschreibung am 1.5.2021 nunmehr mindestens 1.160 MW zur Verfügung. Hinzu kämen am 1.2.2021 nicht bezuschlagte oder zugelassene Gebote und Volumen, die die zuständigen Stellen bereits registiert und genehmigt haben aber an früheren Ausschreibungen nicht teilnahmen.

Kürzungsmechanismus im EEG2021 bereitet Sorge

„Große Sorge bereitet uns der überhastet und ohne Diskussion in das EEG2021 aufgenommene Kürzungsmechanismus für Ausschreibungsvolumen. Die Kombination von schnellen Kürzungen mit um Jahre verzögerten Nachholungen nicht ausgeschriebener Mengen, sorgt für breite Verunsicherung und kann nun auch real den Ausbau des Masseträgers der Energiewende beschneiden. Insgesamt steht der Aufschwung vor der Tür. Die Bundesnetzagentur darf diese Tür jetzt nicht zuschlagen“, sagt Hermann Albers, Präsident Bundesverband Windenergie.

Auch die Tatsache der nach wie vor fehlenden beihilferechtlichen Genehmigung sorgt für wachsende Probleme. Dass die Zuschläge aus der Ausschreibung 1.2.2021 nicht erteilt seien, münde bei den betroffenen Projektträgern in schwierigste Vertragsprobleme von Bauvorbereitung, Maschinenlieferung bis Finanzierung. Daher fühle sich die Branche von der Bundesregierung zunehmend im Stich gelassen.

„Insgesamt zeigen die Zahlen zu den Genehmigungen, dass die Windbranche Schritt für Schritt auf einen positiven Ausbaupfad zurückfindet. Der zaghafte Anstieg von Genehmigungen und Ausschreibungsvolumen aus 2020 setzt sich 2021 fort. Die Zahl der Genehmigungen für Windenergie steigt, weil in mehreren Bundesländern die Flächenausweisung erfolgreich war, neue Windenergieerlasse erste Klärungen im Genehmigungsablauf erreichten und der politische Wille zum Ausbau der Erneuerbaren Energien deutlich genug formuliert wird. Das Gehemigungsplus ist noch nicht ausreichend stabil. Es braucht eine weitere positive Flankierung, um den Weg fortzusetzen“, sagt Albers.

Schleswig-Holstein spitze

Nach Bundesländern bilden Schleswig-Holstein (317 MW) und Niedersachsen (250 MW) die Spitzengruppe. Hinzu kommen NRW (155 MW), Brandenburg (141 MW), Thüringen (106 MW) und Sachsen-Anhalt (73 MW) als ein stabiles Mittelfeld. Weiter völlig unzureichend ist die Genehmigungslage in den von starker Stromnachfrage aus der Industrie geprägten Bundesländern Baden-Württemberg (20 MW), Bayern (16 MW), Hessen (12 MW) und Sachsen (6 MW). „Der Süden hängt sich selbst ab. Die Landespolitik hat eine besondere Verantwortung die Energiewende wieder auf Kurs zu bringen. Es braucht gerade in den Industrieregionen mehr Zubau“, so der BWE-Präsident.

8.4.2021 | Quelle: Bundesverband Windenergie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH