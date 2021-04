BEE fordert bessere Förderung der Wärmewende

Die „Bundesförderung effiziente Wärmenetze“ zur Förderung der Wärmewende muss endlich kommen, fordert der BEE.

Der Bundesverband Erneuerbare Energie e.V. (BEE) fordert das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) auf, zügig einen Entwurf für die „Bundesförderung effiziente Wärmenetze“ (BEW) vorzulegen. Das Programm zur Förderung der Wärmewende ist seit mehr als einem Jahr in Planung. Auch die beihilferechtliche Genehmigung durch die EU-Kommission müsse im Anschluss schnell erfolgen, appelliert der Verband.

„Während Einzelheizungen mit dem Förderprogramm „Bundesförderung für effiziente Gebäude“ (BEG) eine Förderung erhalten, die teilweise auch für fossile Techniken gilt, verzögert sich das BEW-Programm, sodass weiterhin keine rein erneuerbaren Projekte gefördert werden können. Das ist ein fatales Signal an Innovation und Klimaschutz“, sagt BEE-Präsidentin Dr. Simone Peter.

Außerdem fehlen eindeutige und rechtssichere Aussagen des BMWi zu Regelungen in der Übergangszeit von auslaufenden zu neuen Förderprogrammen. Das führt zu Unsicherheit und Attentismus bei Investoren und Betreibern. Betroffen sei mit Solarthermie, Wärmepumpe, Bioenergie und Geothermie die gesamte Erneuerbare Wärme, sagt Peter.

Klimabilanz offenbart verfehlte Ziele

Der Handlungsbedarf ist deutlich. Das zeigt sich insbesondere in der kürzlich veröffentlichten Klimabilanz 2020. Diese offenbart erneut, dass der Gebäudesektor seine Ziele noch immer nicht erreicht hat. „Der Gebäudesektor ist für etwa ein Drittel der nationalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Für Elan bei der Wärmewende braucht es eine neue Dynamik, die ihrer Schlüsselrolle bei der Energiewende Rechnung trägt“, so Peter weiter.

Eine konsequente Umsetzung wirkungsvoller Maßnahmen hält der BEE für das Erreichen der Klimaziele, für die Innovation am Standort und für die Schaffung neuer Arbeitsplätze für unerlässlich. „Die Förderung von Projekten wie Wärme aus Erneuerbaren Energien in Fernwärme-Netzen ist ein wichtiger Baustein für das Vorankommen der Wärmewende.“ Solar- und Geothermie, Bioenergie, PtX-Technologien und Wärmepumpen können laut BEE perspektivisch 100 Prozent Erneuerbare Energien in den Fernwärme-Netzen bereitstellen.