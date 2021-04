Canadian Solar fertigt Photovoltaik-Module mit 665 Watt

Canadian Solar startet mit der Massenfertigung neuer Photovoltaik-Module, die bis zu 665 Watt Peakleistung haben.

Bei Canadian Solar gehen neue Photovoltaik-Module in die Massenfertigung. Sie haben bis zu 665 W Modulleistung. Die neue Generation der monofazialen HiKu7 und bifazialen BiHiKu7 Photovoltaik-Module basieren auf 210 mm langen Zellen. Der Modulwirkungsgrad beträgt bis zu 21,4 Prozent. Die Module seien mit führenden Tracker- und Wechselrichterdesigns optimiert worden, um eine reibungslose Installation zu gewährleisten, erklärt Canadian Solar. Bis Ende 2021 will Canadian Solar 10 GW der neuen Module produzieren. Ein wesentlicher Teil davon sei bereits reserviert. Noch in diesem Monat sollen die erste Lieferung erfolgen.

Die Hochleistungsmodule kombinieren verschiedene Spezialverfahren von Canadian Solar. Dazu gehören besonders schmale Abstände zwischen den Zellen sowie eine reduzierte Degeneration durch Licht und hohe Temperaturen. Unterm Strich sinken so im Vergleich mit üblichen Photovoltaik-Modulen mit 445 Watt laut Canadian Solar die Systemkosten (Balance of System) um bis zu 5,7 Prozent und die Stromerzeugungskosten um bis zu 8,9 Prozent. Die Module sind vom VDE nach den Produktstandards IEC61215 and IEC61730 zertifiziert.