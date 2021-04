Aerocompact bietet Montagesystem für Photovoltaik-Parks an

Aerocompact stellt ein neues Montagesystem für Photovoltaik-Parks vor. Das Rammsystem soll eine hohe Raumnutzung ermöglichen.

Aerocompact hat ein neues Montagesystem für Photovoltaik-Parks ab 500 kW Leistung im Angebot – Compactground Ram-X. Das Rammsystem soll eine schnelle Montage und eine hohe Raumausnutzung gewährleisten. Es ist modular aus nur drei Hauptkomponenten aufgebaut. Gleichzeitig ist es nach Herstellerangaben anpassungsfähig für verschiedene Geländetypen.

Höhere Bauweise für bessere Raumausnutzung

Mit den neuen Rammsystemen erweitert Aerocompact sein 2017 eingeführtes G15/20-System, das aus im Boden verschraubten oder ballastierten Aluminium-Unterkonstruktionen bestand. Dabei setzt das Unternehmen auf mit Zink-Magnesium beschichtete Stahlprofile, die in den Boden gerammt werden. „Mit der Zink-Magnesium-Beschichtung erhöhen wir die Korrosionsbeständigkeit“, erklärt CEO Matthias Muther. Außerdem gehen die Systeme stärker in die Höhe. Dadurch ist es laut Aerocompact möglich, auf derselben Fläche mehr Energie zu gewinnen. Der großflächige Aufbau minimiere zudem die Verschattung und erleichtere die Wartung. Das System ist jetzt auch hoch genug, dass darunter auch Schafe grasen können, um das Gras kurz zu halten.

Das Zwei-Fuß-System RAM-X2.1 ist für Süd- und Ost/West-Anlagen geeignet. Es ist in drei Standardkonfigurationen erhältlich die Belegung mit 6 x 4, 5 x 4 bzw. 4 x 4 Modulen. Neigungen zwischen 10 und 25 Grad sind möglich. Das Ein-Fuß-System RAM-X1.1 und das Zwei-Fuß-System RAM-X2.2 eignen sich für Tischlängen bis zu 30 Metern und Modulneigungen von 0 bis 30 Grad. Zusätzlich ist die Modulanordnung beim RAM-X1.1 in Portrait- als auch in Landscape-Montage möglich.

Wie andere Aerocompact-Systeme ist auch das neue Montagesystem für Photovoltaik-Freiflächenanlagen laut Herstellerangaben für hohe Schnee- und Windlasten ausgelegt und erfüllt die Normen EN 1991-1-3 und EN1991-1-4. Aerocompact gewährt eine zehnjährige Produktgarantie.

Neben der Auslegung, Planung, Projektentwicklung und Montage erstellt Aerocompact auf Wunsch auch Bodengutachten inklusiver chemischer Analysen. Dabei betont das Unternehmen die kurzen Lieferzeiten: Das erste Testsystem sei inklusive Bodengutachten innerhalb weniger Wochen geliefert worden.

14.4.2021 | Quelle: Aerocompact | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH