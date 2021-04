Photovoltaik-Speicher: Lechwerke vertreiben Varta pulse neo

Varta und die Lechwerke erweitern ihre seit 2017 bestehende Vertriebspartnerschaft im Bereich der Energiespeicher. Mit dem Varta pulse neo können LEW-Kunden nun auch das Varta-Energiemanagementsystem nutzen, etwa um ein Elektroauto gezielt mit Sonnenstrom zu laden.

Die Lechwerke (LEW) haben den Energiespeicher Varta pulse neo in ihr Produktportfolio aufgenommen. Der Energiespeicher integriert sich nahtlos in das Produkt-Ökosystem von LEW. LEW bietet verschiedene Komplettpakete aus Photovoltaik-Anlagen und Energiespeichern sowie Ladestationen für Elektroautos samt Installation an. Der Varta pulse neo ist mit seinem Energiemanagementsystem an allen relevanten Schnittstellen kompatibel zu Photovoltaik-Anlage, Ladestation oder smarten Haushaltsgeräten.

Mit dem offenen Betriebssystem VS-XMS ist jetzt auch die direkte Kommunikation mit ausgewählten Ladestationen der Hersteller Mennekes und KEBA für Elektro- und Hybridfahrzeuge möglich. Die KEBA-Ladestation ist Teil des LEW-Ladepakets, das neben der Hardware auch die Installation umfasst.

Über das Varta Storage Portal oder die Varta App lassen sich alle relevanten Speicherinformationen abrufen und visualisieren. Über das Interface kann der Kunde die Ladestrategie frei wählen. So können beispielsweise Elektro- und Hybridfahrzeuge mittels Überschussladung mit grünem Strom aus der eigenen PV-Anlage versorgt werden.

Lechwerke und Varta haben das Zusammenspiel von Varta pulse neo, Photovoltaik-Anlage, KEBA-Ladestation und einem Elektroauto im Rahmen eines dreiwöchigen Feldtests untersucht. Im Praxistest hat man eine gute Verteilung des verfügbaren PV-Überschusses für den Strombedarf von Haushalt und Fahrzeug erreicht. In der Kombination aus PV-Anlage, Energiespeicher und Energiemanagementsystem lädt das E-Auto in der Form, dass man möglichst wenig PV-Überschuss in das öffentliche Stromnetz einspeist. Zugleich bezieht das E-Fahrzeug nur dann Strom aus dem öffentlichen Stromnetz, wenn kein Photovoltaik-Überschuss zur Verfügung steht. Der stationäre Energiespeicher kann auch den restlichen Haushalt versorgen.

Als kompaktester Energiespeicher von Varta ist der pulse neo in zwei Leistungsklassen erhältlich: Man kann ihn mit bis zu sechs weiteren Varta Energiespeichern ohne zusätzliche Hardware jederzeit nachrüsten. Er ist in beiden Größen Bestandteil dieser LEW-Paketangebote: LEW Solarpakete, LEW Speicherpaketen, LEW Eigenverbrauch 20+.

21.4.2021 | Quelle: Varta | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH