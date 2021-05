Der Schweizer Speicherhersteller Leclanché hat eine modulare und skalierbare Lösung für Batteriespeichersysteme entwickelt. Die Bausteine sind bis zur Größe von 20-Fuß-ISO-Containern einfach kombinierbar.

Basierend auf der umfangreichen Erfahrung in der Lieferung und Implementierung von Speicherprojekten an schwer zugänglichen Orten präsentiert Leclanché SA das neue LeBlock-Batteriespeicherkonzept. Es soll sich durch seine Einfachheit, Skalierbarkeit und Modularität auszeichnen. Die Kombination aus Plug-and-Play-Verbindungen, vereinfachter Logistik, minimalem Engineering-Aufwand und schneller Installation vor Ort sollen zu einer Zeit- und Kostenersparnis von bis zu 40 % sowie zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten führen. LeBlock verringert die Komplexität der Logistik, verzichtet auf zusätzliche Transportcontainer und Verpackungen und vereinfacht die Installation vor Ort durch eine integrierte Verkabelung, Absicherung und Kühlung.

Baukasten-Prinzip

Das LeBlock-Batteriespeicherkonzept besteht aus auswechselbaren 5-Fuß breiten Bausteinen in zwei Varianten, die zusammengesteckt den Versand als Standard 20-Fuß-ISO-Container ermöglichen und die zugleich als Gehäuse für das installierte System dienen. Der sogenannte Battery Block wird mit vorinstallierten flüssiggekühlten Batterie-Racks bis 745 kWh Kapazität geliefert und ist jeweils mit einem Brandschutzsystem ausgestattet. Der CombiBlock verbindet die Battery Blocks und ist mit entsprechenden Schutzvorrichtungen ausgestattet. Außerdem enthält er die zentrale Klimatisierungseinheit für das Temperaturmanagement der angeschlossenen Batterien.

Einfacher Transport

Die Blöcke kann kann leicht per Kran vom Schiff oder der Bahn auf einen Lkw verlagern und vor Ort aufstellen. Dabei fällt weder Verpackungsabfall an noch werden zusätzliche Transportcontainer benötigt. Da die Auslieferung der Blöcke mit eingebauten Batterien und vorinstallierten Steckverbindern erfolgt, ist zudem keine standortspezifische Verkabelung erforderlich. Dadurch bieten die Blöcke auch die Möglichkeit für einen “Storage-as-a-Service”-Ansatz, bei dem die Batterien je nach tatsächlichem Bedarf jederzeit transportiert und versetzt werden können, zum Beispiel für EV-Ladestationen, die eine höhere Leistung als der vorhandene Netzanschluss benötigen.

Systemsicherheit als zentrales Designelement

Das LeBlock-Batteriespeicherkonzept hat der Hersteller von der ersten Phase an mit den höchsten Anforderungen an Sicherheit sowohl auf Systemebene als auch für die Bediener entwickelt. Die jüngsten Brandereignisse in der Industrie unterstreichen die Notwendigkeit eines sicheren und intelligenten Designs von Batteriegehäusen. Die partitionierte Architektur von LeBlock mindert ein potenzielles Brandrisiko. Darüber hinaus ist das System mit mehreren hochmodernen Funktionen ausgestattet, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten, darunter:

Feuerbeständige Konstruktion mit hoher Feuerwiderstandsdauer des Gehäuses.

Not-Aus-Funktion zur kontrollierten Abschaltung durch interne Sicherheitsfunktionen oder Batterieanomalien, die das Leclanché Energiemanagement-Software (EMS) erkennt.

Brandunterdrückungsanlage mit automatischer Erkennung und Aktivierung zur Unterdrückung eines Brandes.

Isolationsüberwachung zur Erkennung von Fehlern und zur sicheren Abschaltung der Batterien, bevor ein ernsthaftes Problem auftritt.

Deflagrationspanel zur Entlastung eines eventuellen Innendrucks.

Zudem erfüllt das System alle gängigen internationalen Normen für Transport und Batterieintegration, einschließlich UN38.3, UL9540A, IEC62933, NFPA 855, NFPA 68 und mehr. Die ersten Lieferungen sind ab dem vierten Quartal 2021 verfügbar.

19.5.2021 | Quelle: Leclanché | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH