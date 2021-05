Bewerbungsfrist für Deutschen Solarpreis verlängert

Die Initiatoren Eurosolar und die EnergieAgentur.NRW haben die Frist zur Bewerbung für die Deutschen Solarpreise 2021 verlängert. Die Einreichung ist damit noch bis 16. Juni möglich.

Die Bewerbungsfrist für den Deutschen Solarpreis hat sich verlängert. Das teilten die Initiatoren des Preises, Eurosolar und die EnergieAgentur.NRW, mit. Es gehe dabei um die raffiniertesten Projekte aus dem Bereich Erneuerbare Energien. Ganz nach dem Motto „Eine Bühne für die Energiewende“ geben beide Organisationen den Projekten und leidenschaftlichen Akteurinnen und Akteuren die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Bewerben können sich dabei Städte/Gemeinden, Architektinnen und Architekten, kommunale und privatwirtschaftliche Unternehmen, Vereine, Organisationen und Genossenschaften, Journalistinnen und natürlich Bürger, die die Energiewende aktiv unterstützen. Die Bewerbungsfrist für den Deutschen Solarpreis läuft nun noch online bis Mittwoch, 16. Juni 2021.



Kernbestandteil der Bewerbung ist eine Kurzpräsentation, bei der die Schlüsselfaktoren und Kennzahlen des Projekts hervorgehoben werden. Je nach Kategorie sind ferner eingesetzte Technologien oder Angaben zur Fläche, zum Energiebedarf, zur regenerativen Energieerzeugung, zur Reduktion der CO 2 -Emissionen etc. von Bedeutung. Alle Projekte müssen bereits realisiert oder soweit fortgeschritten sein, dass erste Ergebnisse vorliegen. Weitere Informationen zur Bewerbung und den Bewertungskriterien der Jury sind online zu finden.



Im vergangenen Jahr zeichneten die Initiatoren zukunftsweisende Projekte wie die Energiegewinner eG und das Rathaus der Stadt Freiburg aus. Prof. Volker Quaschning erhielt zudem die Ehrung für sein persönliches Engagement für Erneuerbare Energien und Klimaschutz. EUROSOLAR ehrt mit der jährlichen Verleihung der Solarpreise seit 1994 Vorbilder und Wegbereiter, die durch Innovation und Engagement die Energiewende mit ihren Projekten und Initiativen aktiv unterstützen und den Weg in eine erneuerbare Zukunft weisen. Bisher wurden bereits über 250 Preisträger aus Deutschland und Europa ausgezeichnet.

31.5.2021 | Quelle: Eurosolar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH