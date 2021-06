Photovoltaik: schon mehr als 2 GW in Deutschland installiert

Im April sind in Deutschland rund 620 Megawatt (MW) an Solarleistung neu installiert worden. Kumuliert steigen damit die Neuinstallationen im laufenden Jahr auf mehr als zwei Gigawatt (GW).

Ende April sind im Bereich der Photovoltaik in Deutschland im Jahresverlauf mehr als 2 GW an neuer Leistung installiert worden. Das geht aus Erhebungen der Bundesnetzagentur (BNetzA) hervor. Demnach betrug der Zubau im April 620 MW. Das war ein Plus von rund 60 MW im Vergleich zum März. Das lag vor allem an einer starken Nachfrage für ausgeschriebene Projekte. Außerhalb von Ausschreibungen kamen dagegen lediglich 376 MW dazu – ein Rückgang von 75 MW. Ferner trugen Freiflächenanlagen 22 MW bei – verglichen mit 28 MW im März. Mieterstromprojekte fügten zudem eine neue Leistung von 1,6 MW hinzu. Insgesamt stieg die Leistung der neuinstallierten PV-Anlagen von Januar bis April 2021 auf 2.054 MW.

Der Ausbau der Windenergie an Land verlief dagegen weiter schleppend. Die Neuinstallationen betrugen demnach 190 MW. Im Gesamtjahr stieg die neue Leistung damit auf 740 MW. An neuen Biomasseanlagen kamen ferner 7 MW hinzu. Sie entfielen fast ausschließlich auf Projekte außerhalb von Ausschreibungen. Die zusätzlich installierte Leistung zur Flexibilisierung der Biomasseanlagen betrug knapp 6 MW. Im Gesamtjahr beträgt die neue Biomasseleistung ohne Flexibilisierung 24 MW.

1.6.2021 | Quelle: Bundesnetzagentur | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH