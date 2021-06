Axpo baut größte alpine Solaranlage der Schweiz

Das Schweizer Energieunternehmen Axpo realisiert an einer Staumauer das mit 2,2 Megawatt (MW) Spitzenleistung größte Photovoltaikkraftwerk im alpinen Raum der Schweiz. Den Strom nimmt der Discounter Denner über einen PPA ab.

Axpo baut an der Muttsee-Staumauer die größte alpine Solaranlage der Schweiz. Wie das Energieunternehmen mitteilte, soll dies in den kommende vier Monaten geschehen. Partner des Baus ist der Energiedienstleister IWB, der auch die Stadt Basel mit Energie versorgt.

Mitte Mai hatte die Standortgemeinde Glarus Süd die formelle Baufreigabe für AlpinSolar erteilt. Offizieller Startschuss war nun der Transport des Baukrans per Helikopter zur Muttsee-Staumauer. Er soll die Solarpanels und die Unterkonstruktion an der Muttsee-Staumauer installieren. Da die Muttsee-Staumauer nicht für Strassentransporte erreichbar ist, muss der Helikopter sämtliche Komponenten bringen. Der CO₂-Fussabdruck, der durch seinen Einsatz entsteht, solle sich aber bereits innerhalb von wenigen Monaten Betrieb wieder ausgeglichen haben.

Insgesamt werden während der nächsten vier Monate 730 Tonnen Material per Helikopter zur Staumauer transportiert. Aufgrund der Bauarbeiten wird der Wanderweg, der über die Muttsee-Staumauer führt, umgeleitet. Baustellenbesuche sind aus Sicherheitsgründen aber nicht möglich.

Die Solaranlage an der Muttsee-Staumauer wird bei optimalen Bedingungen 2,2-Megawatt elektrische Leistung ins Netz einspeisen und voraussichtlich 3,3 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Die Hälfte davon werde sie zudem im Winter erzeugen. Sie sei somit in der Schweiz die grösste alpine PV-Anlage. Die von Axpo initiierte alpine Solaranlage in der Schweiz hat auch bereits einen Abnehmer. Der Discounter Denner wird den Strom für 20 Jahren im Rahmen eines Stromabnahmevertrages (Power Purchase Agreement) abnehmen.

2.6.2021 | Quelle: Axpo | Solarserver © Solarthemen Media GmbH