Erzgebirge Aue erweitert Solaranlage auf Stadiondach

Der Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue hat auf seinem Stadiondach eine neue Photovoltaikanlage installieren lassen. Sie stammt von Q Cells und verfügt über 750 Kilowatt (kW) Leistung.

Fußballverein FC Erzgebirge Aue hat über den Erzgebirgskreis als Stadioneigentümer eine weitere Solaranlage auf dem Stadiondach bauen lassen. Die Photovoltaik-Anlage verfügt über 750 kW und stammt von Q Cells. Das Thalheimer Unternehmen lieferte hierfür 2.238 Q.PEAK DUO BLK-G9 Solarmodule. Auf 3.856 Quadratmetern Fläche das Stadiondach ergänzen sie somit die bereits bestehende Solaranlage. Die 749,73 kW Leistung der Solaranlage auf dem Dach des Erzgebirgsstadions liefern künftig 700.000 kWh Strom und sparen so jährlich 330.479 kg an CO 2 -Emmissionen ein.

Eigenverbrauch von Trainingszentrum und Jugendinternat

Betreiber der Solaranlage sind die Clen Solar GmbH & Co. KG aus Aue-Bad Schlema und der FC Erzgebirge. Die Stadtwerke Aue – Bad Schema GmbH und die Clen Solar GmbH & Co. KG haben das Vorhaben zudem begleitet, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchgeführt und verschiedene Anlagenkonstellationen geprüft. Der erzeugte Strom kommt für den Eigenverbrauch der Geschäftsstelle, des Trainingszentrums und des Jugendinternats zum Einsatz. Außerdem werden die Stadtwerke Aue-Bad Schlema als zuständiger Netzbetreiber den überschüssigen Solarstrom aufnehmen und direkt vermarkten. Weitere Partner sind der Erzgebirgskreis, die Große Kreisstadt Aue-Bad Schlema sowie die Volksbank Chemnitz AG.

„Der FC Erzgebirge ist froh und stolz, gemeinsam mit den Partnern und Q Cells dieses Vorzeigeprojekt umgesetzt zu haben. Mit Hilfe der Photovoltaikanlage gehen wir nicht nur auf dem Platz, sondern auch in Sachen Klimaschutz klar in Führung! Die Ökobilanz unseres Vereins ist mit der Solaranlage äußerst positiv”, betont FCE-Geschäftsführer Michael Voigt.

Enrico Heymann, Geschäftsführer von Clen Solar, freut sich über die erfolgreiche Umsetzung des Projektes: „Q Cells ist für uns ein fester Partner, der uns immer wieder zur Seite stand und unterstützt hat, auch wenn es mal in der Branche nicht so lief und z.B. Modulknappheit vorhanden war“. Mario Schulte, Vertriebsleiter Ost bei Q Cells bemerkt dazu: “Es ist großartig, dass wir zum Gelingen dieses schönen Projektes auf dem Dach des Erzgebirgsstadions beitragen konnten“.

2.6.2021 | Quelle: Q Cells | Solarserver © Solarthemen Media GmbH