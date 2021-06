Forschungsförderung: Projekte zur Wärmewende gesucht

Foto: Guido Bröer Solarthermie ist eine der Optionen zur Dekarbonisierung der Fernwärme

Am heutigen Nachmittag (Mittwoch, 9. Juli, 15 Uhr) startet mit einem Auftakt-Webinar der europaweite Förderaufruf „Accelerating the Heating and Cooling Transition”. Forschungsinstitute und -konsortien haben bis zum Oktober 2021 Zeit, sich mit neuen Projekten zur Wärmewende zu bewerben.

