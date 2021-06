Husum Wind 2021 findet als Präsenzmesse statt

Der Veranstalter der Husum Wind 2021 hat bekanntgegeben, dass die Messe vom 14. bis 17. September als Präsenzmesse stattfinden kann.

Auf Grundlage des kürzlich von der schleswig-holsteinischen Landesregierung veröffentlichten Veranstaltungsstufenkonzepts kann die Husum Wind 2021 Messe am 14. September ihre Pforten öffnen – Stand heute ohne Begrenzung der Personenanzahl und der Quadratmeter.

Voraussetzung dafür sind eine weitere positive Entwicklung der Inzidenzzahlen sowie die Einhaltung der AHA-(Abstand, Hygiene, Alltagsmaske) und 3G- (Geimpfte, Genesene, Getestete) Regeln. Die Messe Husum & Congress hat einen Hygieneleitfaden für die Husum Wind entwickelt, das allen Messeteilnehmer*innen einen sicheren Messebesuch ermöglicht. Dazu gehören ein Einbahnsystem in den Besuchergängen und Schnellteststationen auf dem Messegelände.

Zukunft Windenergie: Mehr als 300 Aussteller stellen aus

Mehr als 300 Aussteller aus dem In- und Ausland werden auf der Husum Wind 2021 auf über 11.000 Quadratmetern ihre neuen Produkte, technischen Innovationen und On- und Offshore-Lösungen für Windkraft im erneuerbaren Energiesystem von morgen präsentieren. Dann dreht sich in Husum über vier Tage wieder alles um Windenergie und neu dieses Jahr den Sonderschwerpunkt grüner Wasserstoff. Um eine optimale Besucherführung im geplanten Einbahnsystem zu gewährleisten, wird es in diesem Jahr bei den Hallen eine Neuerung geben. Halle 1 und Halle 2 werden zu einer großen Halle direkt hinter dem Messehaupteingang zusammengelegt und die Besuchergänge über die gesamte Länge der Halle geführt.

Ticketshop für Husum Wind 2021: Ab 17. Juni freigeschaltet

Ab dem 17. Juni können Besuchertickets über den Online-Shop gekauft werden. Wir weisen freundlich darauf hin, dass Tickets für die Husum Wind 2021 pandemiebedingt nur online erworben werden können. Um Schlangen zu vermeiden, erfolgt der Einlass gestaffelt. Das bedeutet, dass es für die einzelnen Messetage buchbare Zeitslots und Ticketkontingente geben wird. Aus hygieneschutzrechtlichen Gründen muss beim Einlass zwingend der Impf-, Genesenen-, oder Testnachweis erbracht werden. Bitte erkundigen Sie sich vor der Veranstaltung auf unserer Website über die An- & Abreisebestimmungen und halten Sie vor Ort Ihr Ticket und Ihren Impf-, Genesenen-, oder Testnachweis bereit.

18.6.2021 | Quelle: Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH