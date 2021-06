Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker hat bekannt gegeben, dass das Förderprogramm Energieeffiziente Wärmenetze verlängert wird. Denn das Programm sei erfolgreich und ökologisch sinnvoll.

Weit über 60 Wärmenetze hat das Umweltministerium in Baden-Württemberg in den vergangenen fünf Jahren über das Förderprogramm „Energieeffiziente Wärmenetze“ bezuschusst. Das bedeutet eine CO 2 -Einsparung von rund 33.000 Tonnen pro Jahr. „Das Programm ist eine Erfolgsgeschichte“, sagt Umweltministerin Thekla Walker. „Es ist deshalb folgerichtig, es fortzusetzen.“ Wärmenetze, so die Ministerin, leisteten einen wichtigen Beitrag, um das Landesziel zu erreichen: Klimaneutralität bis 2040.

Mit rund 50 Prozent hat der Wärmemarkt den größten Anteil am Endenergieverbrauch. Die Wärmewende zu gestalten ist deshalb die Voraussetzung für erfolgreichen Klimaschutz. Insbesondere den Wärmebedarf von Gebäuden müsse man konsequent reduzieren. Und den verbleibende Restwärmebedarf müsse man vornehmlich auf Basis erneuerbarer Energien decken, betont Walker. Wärmenetze ermöglichen es, erneuerbare Energien, hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärme möglichst effizient zu nutzen.

Die Investitionsförderung erfolgt in Form eines mit den Bundesprogrammen kumulierbaren Zuschusses von bis zu 20 Prozent der förderfähigen Kosten und maximal bis zu 200.000 Euro. Über zusätzliche Boni kann der Höchstbetrag von 200.000 Euro auf maximal bis zu 400.000 Euro der förderfähigen Kosten pro Investitionsvorhaben erhöht werden.

Das Programm richtet sich vor allem an Kreise, Kommunen, aber auch an Unternehmen, Zweckverbände oder Einrichtungen des öffentlichen Rechts.

Das Förderprogramm für Wärmenetze in Baden-Württemberg wurde zunächst um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. Nähere Informationen, Hinweise für die Antragstellung und Fristen sind unter dem nebenstehenden Link zu finden.

25.6.2021 | Quelle: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg| solarserver.de © Solarthemen Media GmbH