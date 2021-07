Die Windenergie-Anlagen des Windparks Hohenlochen des Energieversorgers Badenova stehen in 650 Metern Höhe mitten im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Der Naturpark ist nun auch einer der ersten Kunden für den regional erzeugten Windstrom.

Der regionale Energie- und Umweltdienstleister Badenova bietet mit dem Stromprodukt Ökostrom24 Heimat seinen Kunden seit Kurzem ein Regionalstromprodukt aus den Anlagen vom Windpark Hohenlochen an. Einer der ersten Kunden seit dem 1. Juni ist der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Damit setzen die beiden Unternehmen ihre langjährige, enge Partnerschaft im Sinne der regionalen Nachhaltigkeit konsequent fort.

Was haben ein Naturpark und ein Energieversorger gemeinsam? Eine ganze Menge. Schließlich verfolgen beide ähnliche Ziele: zum Beispiel die Umwelt zu schützen und die Attraktivität der Region zu fördern. So ist es nur folgerichtig, dass der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und Badenova seit sechs Jahren intensiv kooperieren – in einer Partnerschaft, von der beide Seiten profitieren. Passend ist es deshalb auch, dass der Naturpark nun einer der ersten Abnehmer des im eigenen Park produzierten Ökostroms ist – schließlich befinden sich die Windenergie-Anlagen des Hohenlochen, aus denen der Regionalstrom stammt, mitten im Naturpark.

Seit dem 1. Juni 2021 läuft die Belieferung des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord mit Ökostrom24 Heimat, zunächst für 24 Monate. Der geschätzte Jahresverbrauch des Parks liegt bei rund 16.500 kWh. Naturpark-Geschäftsführer Karl-Heinz Dunker sagt: „Wir freuen uns, zu den ersten Abnehmern des Regionalstroms vom Windpark Hohenlochen zu gehören. Diese Energie aus Windkraft ist ein regionales Erzeugnis im besten Sinne unseres Auftrags zur Regionalentwicklung und natürlich ein Beitrag zum Klimaschutz. Im Zuge unserer Klimakampagne und für die Nachhaltigkeit unserer Geschäftsstelle ist dieser ‚Heimatstrom‘ perfekt.“ Und Dieter Balasch, Leiter des Vertriebs bei Badenova, ergänzt: „Badenova steht dem Naturpark schon seit Längerem als kompetenter Ansprechpartner in Sachen umweltfreundlicher Energie zur Seite – bereits seit 2015 beliefern wir den Naturpark mit Erdgas und Ökostrom. Dass der Ökostrom nun direkt vor der Haustüre produziert wird, festigt unsere gemeinsam gelebten Kernwerte: Nachhaltigkeit und Regionalität.“

