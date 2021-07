GermanZero: Verein will Klimaneutralität bis 2035

Foto: Tamara / stock.adobe.com

Ein Verein versteht sich als Purist in Sachen Klimaschutz. Mit eigenen Gesetzen und Kooperationen unter Akteuren aus Wissenschaft, Bürgerinnen und Bürgern will das Bündnis die Klimaneutralität in Deutschland bis 2035 erreichen.

GermanZero will die Klimaneutralität bis 2035 erreichen. Dafür entwirft der Verein zusammen mit Akteuren aus der Wissenschaft, Bürgerinnen und Bürgern ein Paket an Gesetzen. Wie es auf der Homepage der Initiative heißt, hat sich „Deutschland … im Pariser Klimaabkommen dazu verpflichtet, mit der internationalen Gemeinschaft die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Das ist nach aktuellem Forschungsstand nur möglich, wenn Deutschland bis spätestens 2035 klimaneutral wird.“ Der Verein kritisiert, dass die Politik die Weichen dafür bis heute nicht stelle. Das betreffe auch die politischen Reaktionen auf das Urteil des Bundesverfassungsgericht zum Klimaschutz in Deutschland. Allerdings widerspricht die von der Bundesregierung angestrebte Klimaneutralität bis 2045 nicht unbedingt dem Pariser Klimaschutzabkommen. Insofern ist GermanZero ein Klimaschutz besonders forcierender Verein.



Um seine Ziele zu erreichen, ​​„entwickelt GermanZero gemeinsam mit Expert:innen, Wissenschaftler:innen und Bürger:innen das erste 1,5-Grad-Gesetzespaket.“ Damit biete der Verein GermanZero den Lösungsweg, mit dem Deutschland bis 2035 die Klimaneutralität erreichen kann. Konkret kommen die Mitwirkenden aus dem Bereichen Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Justiz. Der Verein hofft, von dem Gesetzespaket die Mehrheit des kommenden Bundestages überzeugen zu können. Aktuell hat der Verein dazu mehr als 200 Einzelmaßnahmen zusammengetragen. 30.7.2021 | Quelle: GermanZero | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH