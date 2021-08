Encavis mit nachhaltigem Kredit über 125 Millionen Euro

Der Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat einen nachhaltig revolvierenden Konsortialkreditvertrag unterzeichnet. Die Kreditkonditionen richten sich nach dem Nachhaltigkeitsrating.

Die Encavis AG hat einen Vertrag über einen nachhaltigen Kredit in einem Volumen von 125 Millionen Euro unterzeichnet. Wie das Hamburger Unternehmen außerdem mitteilte, hat die Commerzbank AG die Konsortialführung inne. Das Sustainable Revolving Credit Facilities Agreement mit einem Volumen von 125 Millionen Euro ist eine unbesicherte Finanzierung. Sie habe ferner drei Jahre Laufzeit mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein weiteres Jahr. Herzstück des Konsortialkredits ist eine revolvierende 100 Millionen Euro-Linie. Sie stehe zur schnellen Zwischenfinanzierung von Investitionen der Encavis AG in neue Wind- und Solarparks zur Verfügung. Eine weitere revolvierende Kreditlinie von 25 Millionen Euro dient der Betriebsmittelfinanzierung.



Diese Finanzlinie „ermöglicht Encavis eine noch schnellere Handlungsfähigkeit beim Realisieren von Projekten zur Erfüllung unserer Wachstumsstrategie.“ So äußerte sich Christoph Husmann, CFO der Encavis AG. Unabhängig von Schwankungen der Kapitalmärkte könne die AG nun kurzfristig Investments tätigen.



Der Konsortialkredit erfülle zudem ESG-Kriterien. ESG steht dabei für die Aspekte Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die Margen der Konsortialfinanzierung richten sich nach den ESG-Ratings der Encavis AG bei MSCI. Als Sustainability Coordinator agierte die Coöperatieve Rabobank U.A. Das von der Commerzbank geführte Kreditkonsortium besteht einerseits aus langjährigen Finanzierungspartnern der Holding. Anderseits seien Banken mit bisher bereits bestehendem Engagement auf Ebene der Projektgesellschaften beteiligt. Die weiteren Kreditgeber des Konsortiums sind die Bayerische Landesbank, die Coöperatieve Rabobank U.A., die Landesbank Baden-Württemberg und die DZ Bank AG.



Anton von Rotenhan, Direktor im Center of Competence Energy der Commerzbank: “Wir freuen uns, Encavis bei dieser erfolgreichen Debüt-Finanzierung begleitet zu haben. Wir sind überzeugt, dass die Kreditlinie ein Schlüsselinstrument zur Erreichung der gesteckten Ziele des Unternehmens ist und freuen uns, Encavis dabei weiterhin zur Seite zu stehen.”

16.8.2021 | Quelle: Encavis | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH