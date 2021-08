Bosswerk: Neue Anlagenpakete für Solarthermie

Der Mittelständler Bosswerk will auf der Plattform GreenAkku mit neuen Anlagenpaketen mehr Kunden für Solarthermie gewinnen. Im Idealfall gibt es dafür eine öffentliche Förderung von 70 Prozent.

Bosswerk bietet auf seinem Marktplatz GreenAkku neue Anlagenpakte für die Solarthermie an. Wie das Unternehmen aus Nettetal mitteilt, lassen sich mit der Solarthermie in den meisten Fällen zwischen 20 und 30 % des Heiz- und Warmwasserenergiebedarfs decken. Bei Neubauten oder gut gedämmten Häusern seien auch Deckungsraten von weit über 50 % möglich. Dazu gibt es für Neubauten im Idealfall Fördermittel von Bund und Land in Höhe von bis zu ca. 70 % der Investitionskosten. Allein die BAFA-Förderung 2021 beträgt im Idealfall bis zu 45 %.

Die neuen Anlagenpakete „SteamBack VolksSolarananlage“ und „DrainBack VolksSolaranlage“ bieten sehr hohe Wirkungsgrade. Zudem kommen sie ohne Glykol aus und erlauben eine einfache und kostengünstige Integration in das bestehende Warmwasser- und Heizungskonzept. Die eingesetzten Vakuumröhrenkollektoren „Bosswerk SunExtreme CPC“ und „Bosswerk SunExtreme HD“ weisen zudem eine sehr hohe Effizienz auf. Dies bestätige auch das Solar Keymark Zertifikat. Seit 2003 sind ferner bereits mehr als 7.000 solarthermische Anlagen von Bosswerk in Deutschland in Betrieb gegangen.

Kein Frostschutzmittel

Die beiden neuen Solarthermie-Alternativen „SteamBack“ und „DrainBack“ von Bosswerk unterscheiden sich insbesondere darin, dass erstgenannte keinen Wärmetauscher besitze. Beide Systeme aber kommen ohne Frostschutzmittel aus. Das schont die Umwelt und senkt zugleich die Betriebskosten. Heizungswasser hat neben einer bedeutend höheren Wärmespeicherkapazität auch eine bessere Wärmeabgabe als ein Wasser-Glykol-Gemisch. Damit lasse sich ein höherer Solarertrag erzielen. Des Weiteren ist das Wasser dünnflüssiger und erlaube es so, es mit geringerem elektrischem Aufwand durch dünnere Leitungen pumpen.

Weil die „SteamBack“-Variante keinen eigenen Wasserkreislauf benötigt, lasse sie sich kostengünstig in den Heizkreis des Gebäudes integrieren. Es wird keine Energie für den Betrieb der Solarthermie verbraucht, sondern nur abgegeben. Aufwändige Wärmetauscher-Konstruktionen mit internem oder externem Puffer entfallen ganz, was in einem höheren Ertrag resultiert. Ein Komplettpaket mit 10 m2 Kollektorfläche, den notwendigen Komponenten wie Ausdehnungsgefäß, 500 Liter Pufferspeicher, Solarstation, Rohrleitung, Temperatursensoren und Komponenten kostet rund 4.000 Euro. Abzüglich einer BAFA-Förderung von 30 % läge der Gesamtaufwand ohne Lohnkosten für die Installation und Kleinteile bei rund 2.800 Euro.

Solarkreislauf: automatische Leerung

Beim „DrainBack“-Konzept wird der Solarkreislauf nach jedem Betrieb automatisch entleert und erst wieder geflutet, wenn die Sonne scheint. Dies steigert den Nutzen der Anlage enorm. In der Nacht, bei fallenden Temperaturen oder wenn der Puffer voll ist, befindet sich anstelle von Wasser nur Luft in den Kollektoren und den Leitungen.

Die Entleerung des Systems der Solaranlage und der Solarkollektoren bringt beim „DrainBack“-System einen Vorteil gegenüber anderen thermischen Solarkonzepten. Denn ein entleerter Kollektorkreislauf kann weder im Sommer überhitzen, wenn der Speicher voll ist, noch im Winter einfrieren, da sich in diesen Fällen gar kein Wasser im System befindet. Es entfalle also die Notwendigkeit von Ausdehnungsgefäßen, Solarstationen, Überdruckventilen und Frostschutzmitteln. Das hält die Gesamtkosten der Anlage niedrig. Die Installation ist einfach und die Kosten sind nur geringfügig höher als bei der vergleichbaren „SteamBack“-Technologie.

Ein 10 m2 Komplettpaket zum Preis von rund 4.300 Euro kostet abzüglich der 30%igen BAFA-Förderung dann noch rund 3.000 Euro ohne Lohnkosten für die Installation. Bei der Kombination einer Solarthermie-Anlage mit einer Wärmepumpe oder Biomasseanlage sowie beim Austausch eines älteren Heizölkessels sind sogar Förderungen von bis zu 45 % der Investitionskosten möglich. Darüber hinaus lohnt sich oftmals eine kurze Recherche, ob das Bundesland oder die Kommune eine zusätzliche Förderung anbieten. Auf die Vakuumröhrenkollektoren und Komponenten gewährt Bosswerk ferner 10 Jahre Garantie.

31.08.2021 | Quelle: Bosswerk | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH