Photovoltaik für Goldmine in Ghana

Foto: AngloGold Ashanti

Das deutsche Crowdinvestmentunternehmen Ecoligo bietet eine Beteiligung an einer PV-Anlage für das Wohngebiet von Mitarbeiter*innen in einer Goldmine in Ghana an. Sie ist Teil des Bergbaukonzerns Anglogold Ashanti.

Die Photovoltaik soll künftig für eine Goldmine in Ghana zum Einsatz kommen. Genauer handelt es sich dabei um eine neue Anlage mit 336 Kilowatt (kW). Sie soll im Wohngebiet der Mitarbeiter*innen in der Tagebaumine Iduapriem entstehen. Ecoligo bietet dafür und ein Teilprojekt von 100 kW Investoren eine Beteiligung an. Wie das Berliner Unternehmen mitteilte, ist Anglogold Ashanti ein weltweit tätiges Bergbauunternehmen mit Hauptsitz in Südafrika, das sich auf den Abbau von Gold spezialisiert hat. Es verfügt über Betriebe und Aktivitäten in Ghana, Guinea, Tansania, der Demokratischen Republik Kongo, Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Australien. Neben dem Schwerpunkt auf Gold produziert Anglogold Ashanti auch Silber und Schwefelsäure. Das Unternehmen ist dabei von den Explorationsarbeiten und dem eigentlichen Bergbau bis hin zur Minensanierung und -schließung in fast allen Aktivitäten der Lieferkette involviert. Global sind knapp 37.000 Menschen für den Bergbaukonzern tätig. Die Iduapriem-Tagebaumine liegt im Westen Ghanas, in der Nähe der Stadt Tarkwa. Der Goldabbau an diesem Standort begann bereits 1992. Seitdem hat sich die Kapazität der Anlage deutlich erhöht und befindet sich seit 2004 im Besitz von Anglogold Ashanti. Die Solaranlage soll ausschließlich dazu dienen, den Strombedarf für die Unterkunft der Arbeiter*innen, die sich auf dem Gelände befindet, zu decken. Der Betrieb verfügt über ein eigenes Umweltmanagementsystem gemäß ISO 14001:2015 und ein Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gemäß ISO 45001:2018. Zudem ist die Mine nach dem Cyanid-Code zertifiziert. Anlegern bietet Ecoligo einen Zins von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von fünf Jahren an. Das gesuchte Kreditvolumen beträgt 96.000 Euro. Anlagen sind ab 100 Euro bis maximal 10.000 Euro möglich. 20.9.2021 | Quelle: Ecoligo | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH