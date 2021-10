SolarEdge stellt Energy-Management-System für Privathaushalte vor

SolarEdge Technologies stellt auf der ees in München sein neues Energie-Management-System „SolarEdge Home“ vor. Dazu gehören auch Geräte auf der Verbraucherseite.

Das Energy-Management-System verwaltet, überwacht und optimiert die Erzeugung, den Verbrauch und die Speicherung von Solarenergie dynamisch in Echtzeit. Hausbesitzer:innen können dabei Präferenzen für höhere Einsparungen oder mehr Komfort festlegen. Das geschieht über eine mobile App. Algorithmen entscheiden auf Basis der Präferenzen, wie die Lasten zeitlich gesteuert werden, um zugleich einen möglichst hohen Photovoltaik-Eigenverbrauch zu erreichen.

„Der Energieverbrauch in Privathaushalten nimmt zu, was vor allem auf die Einführung von Elektrofahrzeugen, Heiz- und Kühlsystemen und Smart Home Geräten zurückzuführen ist. Die Senkung der Energiekosten hat daher für Hausbesitzer oberste Priorität, ebenso wie die Verringerung des CO 2 -Fußabdrucks”, sagt Alfred Karlstetter, General Manager Europe bei SolarEdge.

Steckdosen und Warmwasserbereitung gezielt ansteuern

SolarEdge macht mit seinem Energy-Management-System den Schritt von der Optimierung auf der DC-Seite auf die Nutzerseite. SolarEdge Home ist für ein- und dreiphasige Photovoltaik-Anlagen erhältlich. Es setzt sich aus mehreren neuen Produkten zusammen, die jeweils den unterschiedlichen Anforderungen des EU-Marktes gerecht werden.

Der Energy Hub Wechselrichter baut auf die bisherige Technologie der SolarEdge Wechselrichter auf. Zudem soll er leichter skalierbar sein und mehr Intelligenz und Sicherheitsfunktionen bieten. Er erlaubt zudem eine spätere Nachrüstung mit dem SolarEdge Backup Interface. Dieses ermöglicht eine flexible Notstromversorgung im Falle einer Netzunterbrechung.

Die SolarEdge Energy Bank Batterie hat einen Systemwirkungsgrad von 93,3 Prozent.

Auf der Verbraucherseite bietet SolarEdge eine wachsende Palette von Home Smart Energy Geräten an. Dazu gehört zum Beispiel eine E-Auto-Ladestation, eine Steuerung für die Warmwasserbereitung, ein Relais für Wärmepumpen oder ansteuerbare Steckdosen.

Das SolarEdge Energy Net ist ein eigenes drahtloses Mesh-Netzwerk. Es verbindet die SolarEdge Home Geräte miteinander und mit dem SolarEdge Energy Operating System.

Das SolarEdge Energy Operating System schließlich ist das Rückgrat von SolarEdge Home. Es automatisiert komplizierte Speicher- und Planungsentscheidungen

Wechselrichter für Gewerbe mit mehr Leistung

Zusätzlich zu den Angeboten für Privathaushalte stellt SolarEdge auf der ees einen neuen Wechselrichter für den gewerblichen Bereich mit höherer Leistung vor. Diese neue Version des Dreiphasen-Wechselrichters mit Synergie-Technologie ist mit zu 120 kW erhältlich. Sie soll die Installation und Vorab-Inbetriebnahme vereinfachen und verfügt über verbesserte Sicherheitsfunktionen.

Die Messen ees und Intersolar finden noch bis zum 8. Oktober in München statt.

7.10.2021 | Quelle: SolarEdge | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH