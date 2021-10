Enercon: 10 GW installierte Windenergie in Westeuropa

Der Windenergie-Pionier Enercon hat in der Region Westeuropa einen Meilenstein erreicht und das Volumen an bis dato installierten Kapazitäten auf 10 Gigawatt (GW) ausgebaut.

Die Auricher Enercon freut sich über die Marke von 10 GW an installierter Windenergiekapazität in Westeuropa. „Wir bedanken uns bei unseren Kunden, die diese Leistung von 10 GW aus Windenergie entwickelt haben. Wir sind dankbar für ihr Vertrauen und freuen uns darauf, noch viele weitere gemeinsame Projekte umzusetzen“, sagt Frederic Maenhaut, Regional Head Western Europe.

Enercon hat seine internationale Tätigkeit in der Region Westeuropa im Jahr 1992 aufgenommen und seitdem ein beständiges Wachstum erzielt. Die Region setzt sich aus sechs Ländern zusammen, beinhaltet aber nicht Deutschland. Das sind Großbritannien, Irland, Frankreich, Belgien, Niederlande und Luxemburg. Die Region beherbergt zudem außerordentliche Enercon Windparks und zahlreiche Premieren und Referenzprojekte für die Branche. Zudem sorgen mehr als 70 Service-Stationen in der gesamten Region für die hohe Verfügbarkeit der in Betrieb befindlichen Windenergieanlagen. Das führte bei Enercon nun zu 10 GW in Westeuropa.

Das Regionalteam besitzt Erfahrung aus den verschiedensten Projekten: kleine und große Windparks, Repowering, Prototypen, Nearshore, dezentrale Kraftwerke, Industrie- und Hafengebiete etc. Die hohen technologischen Fähigkeiten zeigen sich ferner durch die unterschiedlichen installierten Enercon Anlagenplattformen. Dabei handelt es sich um EP1, EP2, EP3 und EP5. Derzeit erzeugen 5.000 ENERCON Windenergieanlagen über 20 TWh umweltfreundlicher Energie (Stand 2020) in ganz Westeuropa.

Die neue Regionalorganisation von Enercon gewährt zudem mehr Autonomie und Verantwortung in den Kernprozessen Vertrieb und After Sales, Projektierung und Service. Diese verantwortet ferner die gesamte Prozesskette in Bezug auf Kundenprojekte durchgängig. Mit einem Marktanteil von 21 Prozent als solide Grundlage ist Enercon entschlossen, die Energiewende noch weiter voranzutreiben.

