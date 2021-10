Green Energy 3000 baut PV-Kraftwerke mit Batteriespeicher

Die Green Energy 3000 errichtet in Großschirma einen Solarpark mit Batteriespeicher. Die Freiflächenanlage hat eine Gesamtleistung von 5,1 Megawatt (MW) und die Batterie von 1,7 MW und 3,44 Megawattstunden (MWh).

Das Leipziger Unternehmen Green Energy 3000 baut sein Portfolio an PV-Freiflächenanlagen mit Batteriespeicher aus. Wie der PV-Entwickler mitteilte, kommt als erstes Vorhaben ein PV-Park im sächsischen Großschirma. Dieses verfüge über eine Leistung von 5,1 MW. Die Batteriespeicherleistung betrage zudem 1,7 MW und die Kapazität 3,44 MWh. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2022 geplant.



Green Energy 3000 GmbH plant bereits zwei weitere Projekte mit Batteriespeicher in Brandenburg und Bayern. Dafür habe sie erfolgreich bei den letzten Innovationsausschreibungen geboten. Die Baugenehmigungen stehen im laufenden Jahr zu erwarten. Die Inbetriebnahmen sind für das dritte Quartal 2022 geplant.



Das Unternehmen haben ferner in die PV-Freiflächenanlage Maulbeerwalde Süd in Betrieb genommen. Der Solarpark mit einer Gesamtleistung von 8 MW ist an einen Investor verkauft.



Weiterhin errichte Green Energy 3000 GmbH derzeit einen 1,1 MW Solarpark in Osterburg (Sachsen-Anhalt). Die Inbetriebnahme des Parks ist im November 2021 geplant. Das Projekt ist bereits an einen Investor verkauft. Die Betriebsführung übernehme die Green Asset 3000 GmbH.



Auch in Frankreich baut Green Energy 3000 ihre Marktposition mit dem Bau des mittlerweile fünften Windparks aus. Für den geplanten 12 MW Windpark in Attigny (Champagne-Ardennes) mit 4 Windkraftanlagen ist die Baugenehmigung bereits erteilt. Der Bau soll noch im vierten Quartal 2021 starten. Der Windpark wird im Eigenbestand der Green Asset 3000 finanziert, betrieben und verwaltet.



Ebenfalls erhielt Green Energy 3000 GmbH die Baugenehmigung für die Erweiterung des 2021 fertiggestellten und im Eigenbestand betriebenen Solarparks Chassenard (Region Allier). Die bislang errichtete Solarleistung von 5 MWp wird um weitere 2,99 MWp ergänzt. Der Baubeginn ist im vierten Quartal 2022 geplant.

