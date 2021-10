Die chinesische Dachaidan-Region bietet als unbewohntes Wüstengebiert mit hohen Einstrahlungswerten einen idealen Standort für Photovoltaik-Solarkraftwerke. Trina Solar hat nun den Netzanschluss eines Solarparks mit 112 MW Leistung in dieser Region abgeschlossen.

Trina Solar, ein chinesischer Anbieter von Photovoltaik und intelligenten Energielösungen, hat in Dachaidan in der Provinz chinesischen Qinghai ein Photovoltaik-Solarkraftwerk in Betrieb genommen. Es handelt sich um einen Solarpark mit 112 MW Leistung. Es enthält 210 mm 670-W-Vertex-Module von Trina Solar. Auf einer Fläche von 217 Hektar kann das PV-Projekt rund 220.000 MWh Ökostrom pro Jahr liefern. Es soll die Kohlendioxidemissionen um etwa 200.000 Tonnen im Jahr reduzieren.

Mit ihrer großen Fläche und einer durchschnittlichen Höhe von mehr als 3.400 Metern bietet die Dachaidan-Region reichlich Solarressourcen. Daher handelt es sich um einen idealen Standort für ein Solarkraftwerk. Um die Effizienz zu maximieren, suchte der Betreiber, Concord New Energy, laut Trina Solar nach PV-Modulen mit hohem Energieertrag und großer Zuverlässigkeit. Nach sorgfältigen Vergleichen entschied man sich für die 670-W-Vertex-Serie von Trina Solar. Diese kam erst Anfang des Jahres auf den Markt und gehört nach Angaben des Herstellers zu den fortschrittlichsten Hochleistungs-Photovoltaik-Modulen. Die erste Charge von Photovoltaik-Modulen wurde am 16. Juni ausgeliefert. Es dauerte nur drei Monate, bis das Projekt abgeschlossen und an das Netz angeschlossen war.

670-W-Vertex-Module für raue Umweltbedingungen

Die 670-W-Vertex-Module sind für die rauen Umweltbedingungen dieses Projekts ausgelegt, darunter Wüste, unbewohntes Land, große Höhe, starker Wind und Sand sowie große Temperaturunterschiede. Die Photovoltaik-Module wurden strengen Tests unterzogen, darunter ein ungleichmäßiger Schneelasttest, ein extremer Windkanaltest, ein mechanischer Belastungstest bei extrem niedrigen Temperaturen und ein Hageltest, was ihre extrem hohe Zuverlässigkeit bestätigt. Im Juli dieses Jahres veröffentlichte Trina Solar einen Serienbericht über die mechanische Zuverlässigkeit der 670-W-Vertex-Module mit Einzelheiten über die Leistung der Module in „extrem anspruchsvollen Tests”. In der Ära der Netzparität haben die fortschrittlichen Vertex-Module der 210-mm-Serie laut Hersteller deutliche Vorteile bei den Stromgestehungskosten (LCOE).

Mit dem Eintritt in die PV 6.0-Ära konzentriert sich Trina Solar stets darauf, seinen Kunden kostengünstigste und effiziente Produkte anzubieten.

