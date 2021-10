Der Aachener Energieversorger Stawag beliefert seine Kunden ab 2022 ausschließlich mit Ökostrom. Im Wärmebereich will das Unternehmen klimaschädliche Emissionen durch zusätzliche Klimaschutzprojekte kompensieren.

„Wir bringen den Klimaschutz weiter voran“, sagt Wilfried Ullrich, Vorstand der Stawag: „Zum 1. Januar 2022 beliefern wir alle Aachener Haushalte und kleineren Gewerbebetriebe ausschließlich mit Ökostrom – ohne zusätzliche Kosten für unsere Kunden.“ Dies gilt für die gesamte Produktpalette: unabhängig davon, ob man in der Grundversorgung ist oder einen Sondervertrag bei der Stawag hat. Im Frühjahr hatte die Stawag ihre Klimaziele 2030 der Öffentlichkeit vorgestellt. „Neben dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien und einer CO 2 -armen Nah- und Fernwärmeversorgung bieten wir verstärkt auch individuelle Lösungen für den Klimaschutz an: angefangen vom ‚Solardach zum Mieten‘ über Förderprogramme für Energieeffizienz bis hin zu umweltfreundlicher Elektromobilität. Mit unseren Angeboten kann jeder persönlich die Energiewende voranbringen und so etwas für den Klimaschutz tun“, so Ullrich. „Nun gehen wir einen Schritt weiter und stellen unser Produktportfolio auf 100 Prozent Ökostrom um. Kundinnen und Kunden müssen hierfür nichts tun, die Belieferung mit Ökostrom geschieht automatisch.“

Mit Ökogas-Option CO 2 kompensieren

Auch im Wärmebereich bietet der Aachener Energieversorger neue, grüne Produkte an: „Seit kurzem bieten wir unseren Gaskunden eine Ökogas-Option an. Das Prinzip: Die durch die Erdgasnutzung entstehenden klimaschädlichen Emissionen werden durch zusätzliche Klimaschutzprojekte kompensiert“, erläutert Ullrich. „Dazu haben wir uns für verschiedene Projekte in Deutschland und in den Ländern des globalen Südens entschieden. Unter anderem unterstützen wir den Bau eines Windparks in Indien und ein Brunnenbauprojekt in Malawi. In Nordrhein-Westfalen fördern wir die Nutzung von Grubengas zur Stromproduktion. Alle Projekte sind zertifiziert.“ Diese Option lässt sich für 0,15 Cent je Kilowattstunde einfach zu einem bestehenden Gasprodukt hinzubuchen.

Mit 100 Prozent Ökostrom Tempo machen beim Klimaschutz

Am 31. Oktober 2021 startet die 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow. Die im Vorfeld erschienenen Berichte des Weltklimarates IPCC machen deutlich, wie dringend es ist, den Klimaschutz national und international voranzubringen. Mit ihrem umfangreichen Klimapaket strebt die Stawag unter anderem eine CO 2 -neutrale Stromerzeugung sowie eine klimafreundliche Wärmeversorgung bis 2030 an. Auch der Ausbau der Elektromobilität, eine Steigerung der Energieeffizienz und verschiedene interne Maßnahmen gehören zu den Klimazielen 2030. Mehr zu den Klimaschutzaktivitäten der Stawag ist unter diesem Link zu finden.

30.10.2021 | Quelle: Stawag | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH