Stadtwerke Konstanz und Bürger bauen neue PV-Anlagen

Die Stadtwerke Konstanz haben Bürger*innen mitgenommen, um 13 neue PV-Anlagen in der Stadt zu bauen. Das Beteiligungsangebot hat eueco erstellt.

Die Stadtwerke Konstanz und Bürger der Stadt sorgen gemeinsam für neue Photovoltaikkraftwerke. Wie der kommunale Versorger mitteilte, haben sich Konstanzer Bürger*innen über eine Beteiligungsplatform eingebracht. Auf diese Weise haben sie an der Realisierung eines Portfolios von 13 Photovoltaik-Anlagen mitgewirkt.

Die Bürger*innen haben ferner innerhalb von weniger als drei Werktagen das Volumen von 520.000 Euro gezeichnet. Für Ihre Investition erhalten ÖkostromPlus-Kund*innen der Stadtwerke Konstanz zudem einen Zins von 2,0 Prozent pro Jahr über 5 Jahre. Jährlich 1,5 Prozent gibt es für alle anderen Kund*innen. Bei der Umsetzung der digitalen Bürgerbeteiligung hat außerdem das Unternehmen eueco mitgewirkt. Wirtschaftliche Beteiligung ist ein zentraler Punkt für die Akzeptanz der Energiewende. Das ist nicht überall der Fall.

PV zum Anfassen

„Das Wichtige ist, dass wir die Bürger*innen vor Ort an der Energiewende beteiligen können“, sagt Gordon Appel von den Stadtwerken Konstanz. „Jeder soll mitmachen können”. Es sei deshalb schön zu sehen, “wie die Bürger*innen dies rege annehmen“. Die PV-Anlagen sind außerdem verteilt im Stadtgebiet, jede(r) könne sie bald sehen und anfassen. „Gerade für uns als Stadtwerk ist es sehr wichtig den Menschen vor Ort diese Beteiligungsmöglichkeit zu bieten. Wir arbeiten bereits an weiteren Projekten“.

Das Geld der Investor*innen fließt in die Realisierung des Anlagenportfolios. Diese Anlagen werden ferner an 13 Standorten im Stadtgebiet Konstanz errichtet; vorwiegend auf Dächern städtischer Gebäude und auf Mehrfamilienhäusern. Als Gesamtleistung wurden zudem rund 739 kWp prognostiziert. Die Beteiligungsplattform https://beteiligung.stadtwerke-konstanz.de gibt weitere Auskunft zur Lage der Anlagen und den Projektdetails.

„Wie das Beispiel der Stadtwerke Konstanz so schön verdeutlicht ist eine Plattform heute das wichtige Bindeglied zwischen den Bürger*innen und der Energiewende“, sagt Josef Baur von eueco. „Zukünftige Angebote auch in Kombination mit Produktbezug sind so flexibel umsetzbar. Innovative Energieversorger setzen auf diesen Standard. Gerade vor der aktuellen Situation zeigt sich, dass die Beteiligung einfach und von zu Hause gehen muss“.

18.11.2021 | Quelle: Stadtwerke Konstanz | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH