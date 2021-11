Größter Trianel Erneuerbare Energien Windpark am Netz

Der bisher größte Windpark der Stadtwerke-Kooperation Trianel Erneuerbare Energien ist in Brandenburg am Netz. Er verfügt über eine Gesamtleistung von 34 Megawatt (MW).

Die Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG (TEE) hat ihren bis dato größten Windpark an das Netz gegangen. Wie Trianel mitteilte, verfügt der Park Spreeau im brandenburgischen Spreenhagen über eine Gesamtleistung von 33,6 MW. Die Bauzeit habe ferner 18 Monate betragen. Für den Bau waren zudem in Kooperation die Trianel Energieprojekte und die ABO Wind AG verantwortlich. An der TEE sind verschiedene Stadtwerke beteiligt. Stadtwerke und die Trianel haben kürzlich als Nachfolgerin eine neue Gesellschaft für Wind und Solar beschlossen.

Seit Anfang November drehen sich nun die acht neuen Windenergieanlagen in rund sieben Kilometer Entfernung zur neuen Tesla Gigafactory in Grünheide. Der Windpark wird jährlich circa 110 Millionen Kilowattstunden klimaneutralen Strom produzieren. Durch die direkte Nähe zum Windpark Uckley, der bereits seit 2016 Teil des TEE-Portfolios ist, ergibt sich somit ein Windfeld von 18 Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 66,4 MW.

„Der Windpark Spreeau bedeutet für uns mit seinen vielversprechenden Windverhältnissen und Ertragsprognosen einen exzellenten zweiten Standort in der Region Brandenburg. In Kombination mit dem ebenfalls von ABO Wind projektierten Windpark Uckley haben wir gemeinsam ein kommunales Windfeld von insgesamt 18 Anlagen realisiert.“ Darüber freut sich Dr. Markus Hakes, Geschäftsführer der Trianel Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG. „Der Bau verlief planmäßig und dank unserer transparenten Projektkommunikation mit eigener Website sowie lokaler Bürgerinformation konnten wir viele Fragen von Anwohnerinnen und Anwohnern frühzeitig beantworten. Deswegen gab es fast keine Widerstände gegen den Windpark.“ Das sagte Projektleiter Zacharias Hahn von ABO Wind.

TEE-Portfolio wächst auf 247 MW

Die acht Windenergieanlagen des Windpark Spreeau wurden auf wirtschaftlich genutzten Waldflächen in direkter Nähe des Autobahndreiecks Spreeau errichtet. Die Grundstücke gehören der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Die Anlagen des Typs Vestas V150 4.2MW haben eine Leistung von 4,2 MW und sind 244 Meter hoch. Sie verfügen zudem über eine Nabenhöhe von knapp 170 Metern und einen Rotordurchmesser von 150 Metern. Durch optimale Windverhältnisse und die unmittelbare geographische Nähe zum Ballungsraum Berlin bietet der Standort vielversprechende Ertragsprognosen und kurze Wege zwischen Erzeuger und Endverbraucher.

Das Erneuerbaren-Portfolio aus Windenergie- und PV-Leistung der TEE wächst durch den Windpark Spreeau auf ein rund 247,4 MW an.

19.11.2021 | Quelle: Trianel | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH