Foto: Anglo Gold Ashanti Iduapriem Ltd.

Die Crowdinvesting-Plattform Ecoligo finanziert eine Photovoltaik-Anlage für Mitarbeiterunterkünfte von Anglo Gold Ashanti in Ghana. Dies ist die vierte und letzte Phase dieses Projektes.

Anglo Gold Ashanti ist ein internationales, börsennotiertes Bergbauunternehmen mit einem vielfältigen Portfolio an Betrieben und Aktivitäten in Ghana, Guinea, Tansania, der Demokratischen Republik Kongo, Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Australien. Neben dem Schwerpunkt auf Gold produziert das Minenunternehmen auch Silber und Schwefelsäure. Das Unternehmen ist dabei von den Explorationsarbeiten und dem eigentlichen Bergbau bis hin zur Minensanierung und -schließung in fast allen Aktivitäten der Lieferkette aktiv involviert. Im Zuge dessen ist Anglo Gold Ashanti laut Ecoligo sehr auf die Qualifizierung, Schulung und Sicherheit der 36.952 Mitarbeiter:innen, die das Unternehmen global beschäftigt, sowie auf die Minimierung der Umweltauswirkungen durch eine verantwortungsvolle Abwicklung der Stilllegung und der Aktivitäten bedacht.

Der Betrieb verfügt über ein eigenes Umweltmanagementsystem gemäß ISO 14001:2015 und ein Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gemäß ISO 45001:2018. Zudem ist die Mine nach dem Cyanid-Code zertifiziert.

Für das Wohngebiet der Mitarbeiter:innen in Iduapriem, Ghana, will man eine Photovoltaik-Anlage mit einer Gesamtkapazität von 336 kW bauen. Die aktuelle Kampagne von Ecoligo soll den dritten Teil der Anlage mit einer Leistung von 67 kW finanzieren. Es handelt sich bei der Photovoltaik-Anlage um ein Freiflächen-System mit 123 Solarmodulen von Jinkosolar aus der Modellreihe JKM545M-72HL4-(V)-F1 sowie ein Wechselrichter von Huawei Technologies. Der erwartete Stromertrag beträgt 93 MWh pro Jahr.

Die erzeugte Solarenergie ist komplett für den Eigenbedarf gedacht und wird nicht ins Stromnetz eingespeist. In der Nacht oder an bewölkten Tagen, wenn nicht genug Solarenergie produziert wird, bezieht das Unternehmen weiter Strom aus dem Netz. Dank dieser Anlage kann Anglo Gold Ashanti durchschnittlich rund 42,5 Tonnen CO 2 im Jahr einsparen.

Weitere Informationen zum Crowdinvesting für die PV-Anlage für Anglo Gold Ashanti sind unter diesem Link zu finden.

