Bürger:innen der angrenzenden Gemeinden des Photovoltaik-Solarparks Welgesheim können nun von der EnBW ein Nachrangdarlehen erwerben. Die Bürgerbeteiligung beim Solarpark Maßbach war bereits nach 10 Tagen überzeichnet, so dass die EnBW sie nun aufgestockt hat.

Wer in den angrenzenden Gemeinden zum Photovoltaik-Solarpark Welgesheim wohnt, für den stellt die EnBW eine Bürgerbeteiligung bereit. Denn die EnBW bietet Bürger:innen aus den Gemeinden Welgesheim, Zotzenheim, Badenheim und Sprendlingen an, sich mit einem Nachrangdarlehen zu beteiligen. Das ist eine festverzinsliche Anlage über eine Laufzeit von sieben Jahren bis zum 30.11.2028. Die geplante Verzinsung liegt bei jährlich drei Prozent.

Schon ab einem Anlagenbetrag von 500 Euro bis höchstens 10.000 Euro pro Person kann man sich beteiligen. Zeichnen lässt sich das Darlehen im Zeitraum vom 22.11.2022 bis 22.12.2021. Insgesamt kann bis zu einer Gesamtsumme in Höhe von 300.000 Euro gezeichnet werden.

Bürgermeister begrüßt Bürgerbeteiligung für den Solarpark Welgesheim

Der Welgesheimer Ortsbürgermeister Michael Leisenheimer begrüßt das Angebot der EnBW, die angrenzende Gemeinden am Photovoltaik-Solarpark zu beteiligen. „Bürgerinnen und Bürger können sich so aktiv für die Erneuerbaren Energien engagieren und gleichzeitig am wirtschaftlichen Erfolg des Solarparks teilhaben“, sagt der Rathauschef.

Rund 8.000 Solarmodule erzeugen klimafreundliche Solarenergie für den jährlichen Bedarf von etwa 1.000 Haushalten. Damit lassen sich rund 2.400 Tonnen CO 2 pro Jahr vermeiden. Das PV-Kraftwerk ist seit Oktober 2020 in Betrieb. Im Frühjahr 2021 legte die EnBW einen 160 Quadratmeter großen Grünstreifen an, der Lebensraum für den Nachtkerzenschwärmer bietet – eine streng geschützte Schmetterlingsart, die in der Region nachweislich zu Hause ist.

Die aktuellen Infos zur Bürgerbeteiligung am Photovoltaik-Solarpark Welgesheim sind unter diesem Link zu finden.

Aufgrund der großen Nachfrage erhöht EnBW zudem die Beteiligungssumme an PV-Solarpark Maßbach. Bereits nach 10 Tagen hatten Bürger:innen 350.000 Euro gezeichnet. Ab dem 22.11.2021 können sich erneut alle Einwohner aus Maßbach, Thundorf und Rannungen in den nächsten vier Wochen oder bis zum Erreichen der neuen maximalen Summe von 500.000 Euro beteiligen.

22.11.2021 | Quelle: EnBW | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH