Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) hat eine Übersicht über aktuelle Forschungsprojekte zur naturverträglichen Solarenergie zusammengestellt. Sie soll allen Praktikern einen schnellen Überblick verschaffen.

Der geplante massive Ausbau der Solarenergie wird mit einem starken Zuwachs insbesondere der Freiflächen-Photovoltaik einhergehen und damit auch Natur und Landschaft verändern. Von Beginn an sollten Planungen daher sicherstellen, dass man Photovoltaik-Solarparks weitgehend naturverträglich gestaltet. Die Eingriffe in die Landschaft sollen so minimal wie möglich gehalten und bestehende Möglichkeiten, Biodiversität zu schützen und zu stärken, entschieden genutzt werden. Vielfältige Forschungsprojekte sind derzeit diesem Anliegen gewidmet.

Das Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende (KNE) stellt jetzt allen Interessierten eine Übersicht über aktuelle Forschungsprojekte über naturverträgliche Solarenergie zur Verfügung. Mit der neuen Projektübersicht bietet das KNE zum einen allen Praktikern einen schnellen Überblick über laufende und kürzlich abgeschlossene Forschungsprojekte und deren Ergebnisse. Zum anderen können Forschende sofort sehen, welche Forschungsteams gegenwärtig zu welchen konkreten Fragestellungen arbeiten. Weiterführende Links verweisen auf direkte Kontaktmöglichkeiten zu den einzelnen Projekten und fördern so Vernetzung und fachlichen Austausch.

„Mit der kompakten Übersicht stellen wir allen Akteuren aus Wissenschaft und Praxis die aktuellen Wissens- und Forschungsstände zur naturverträglichen Solarenergie zur Verfügung. Wir hoffen sehr, dass sie die sich damit bietenden Synergien rege nutzen werden“, sagt Dr. Torsten Raynal-Ehrke, Direktor des KNE. „Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien müssen wir zügig vorankommen, ohne die Naturverträglichkeit von der Agenda zu nehmen.“

Die Übersicht umfasst ausschließlich öffentlich geförderte Projekte zur naturverträglichen Photovoltaik auf Bundes- und Landesebene. Das KNE erweitert die Übersicht kontinuierlich und aktualisiert laufende Projekte regelmäßig. Hinweise zu weiteren Projekten sind willkommen.

Die Projektübersicht über naturverträgliche Solarenergie ist unter diesem Link zu finden.

Ergebnisse weiterer, länger zurückliegender Forschungsprojekte sind in der Auswahlbibliografie zur Solarenergie vom KNE zu finden.

8.12.2021 | Quelle: KNE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH