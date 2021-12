Gemeinsam mit dem norwegischen Projektentwickler Solgrid will Encavis ein 100-MW-Solarportfolio in Schweden umsetzen. Ein erster Photovoltaik-Solarpark an der Westküste Schwedens ist bereits am Netz.

Der SDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG hat einen Partnerschaftsvertrag mit dem norwegischen Projektentwickler Solgrid AS unterzeichnet. Darin geht es um ein 100 MW großes Portfolio an subventionsfreien Photovoltaik-Solarparks in Schweden. Der erste PV-Solarpark in Varberg an der Westküste Schwedens mit einer Erzeugungskapazität von rund 5 MW ist bereits ans Netz angeschlossen. Weitere fünf Solarkraftwerk-Projekte mit einer Erzeugungskapazität von mehr als 100 MW befinden sich bereits auf dem Weg zur Baureife (RTB).

Hochmoderne bifaziale Solarmodule, die sowohl auf festen Unterkonstruktionen als auch auf einachsigen Trackern montiert sind, werden subventionsfreie Erneuerbare Energie liefern. Diese verkauft man mit langfristigen Stromabnahmeverträgen (PPA) direkt an industrielle Kunden.

Weiterhin beabsichtigen Encavis und Solgrid gemeinsam eine weitere Pipeline an Photovoltaik-Solarparks in Schweden und Norwegen zu realisieren. Solgrid und Encavis gründen hierzu eine gemeinsame Firma an der Solgrid langfristig mit 10 % beteiligt bleibt. Diese Firma wird baureife PV-Solarprojekte übernehmen. Zudem soll sie die Projektfinanzierung, den Bau sowie den operativen Betrieb und Wartung (O&M) sicherstellen als auch die Strukturierung und den Abschluss der langfristigen Stromabnahmeverträge (PPA).

„Wir sind sehr zufrieden mit diesem ersten Schritt der neuen Partnerschaft eines Portfolios an schwedischen Solarprojekten mit Solgrid. Eine synergetische Ergänzung unserer Wachstumsstrategie. Encavis sichert sich hiermit subventionsfreie Kraftwerke in Schweden, einem unterschätzten Solarstandort in Europa”, unterstreicht Dierk Paskert, CEO of Encavis AG, die Perspektiven des Konzerns in diesem wachsenden Markt.

“Wir sind stolz auf diese neue Partnerschaft mit Encavis, einem führenden Europäischen IPP mit einer exzellenten Erfolgsgeschichte. Diese Verträge stärken unsere Ambitionen, Solarkraftwerke mit einer Erzeugungskapazität von 500 MW in Schweden und Norwegen bis 2025 zu errichten”, sagt Kristin Melsnes, CEO der Solgrid AS, zu der ersten Kooperation für Solgrid in industriellem Maßstab.

22.12.2021 | Quelle: Encavis | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH