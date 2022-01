Die weltweit aus Kohle erzeugte Strommenge kletterte im Jahr 2021 laut Internationaler Energieagentur (IEA) auf einen neuen Jahresrekord. Das untergräbt die Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und unterstreicht den dringenden politischen Handlungsbedarf.

Nach einem Rückgang in den Jahren 2019 und 2020 wird die weltweite Stromerzeugung aus Kohle laut dem IEA-Kohlebericht im Jahr 2021 voraussichtlich um 9 % auf ein Allzeithoch von 10.350 Terawattstunden steigen. Der Aufschwung wird durch die diesjährige rasche wirtschaftliche Erholung angetrieben. Denn diese hat die Stromnachfrage so schnell ansteigen lassen, dass die kohlenstoffarme Versorgung nicht mithalten kann. Der starke Anstieg der Erdgaspreise hat auch die Nachfrage nach Kohlestrom erhöht, indem sie die Kostenwettbewerbsfähigkeit erhöht hat.

Die weltweite Kohlenachfrage insgesamt – einschließlich der Verwendungen außerhalb der Stromerzeugung, wie z. B. der Zement- und Stahlproduktion – wird 2021 voraussichtlich um 6 % steigen. Dieser Anstieg wird die Rekordwerte von 2013 und 2014 nicht übersteigen. Aber je nach Wetter und Wirtschaftswachstum könnte die Gesamtkohlenachfrage bereits 2022 neue Allzeithöchststände erreichen und in den folgenden zwei Jahren auf diesem Niveau bleiben, was die Notwendigkeit rascher und entschlossener politischer Maßnahmen unterstreicht.

IEA-Kohlebericht 2021: Kohle größte Quelle für globale CO 2 -Emissionen

„Kohle ist die größte Einzelquelle für globale CO 2 -Emissionen, und der historisch hohe Stand der Kohleverstromung in diesem Jahr ist ein besorgniserregendes Zeichen dafür, wie weit die Welt bei ihren Bemühungen, die Emissionen auf Netto-Null zu senken, vom Weg abgekommen ist“, sagt IEA Executive Regisseur Fatih Birol. „Ohne sofortige Maßnahmen der Regierungen zur Bekämpfung der Kohleemissionen – auf eine für die Betroffenen faire, bezahlbare und sichere Weise – haben wir kaum oder gar keine Chance, die Erderwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen.“

In China, wo laut IEA-Kohlebericht 2021 mehr als die Hälfte der weltweiten Kohleverstromung stattfindet, ist die Kohleverstromung 2021 trotz einer Verlangsamung zum Jahresende um 9 % gewachsen. Für Indien prognostiziert die IEA ein Wachstum von 12 %. Dies würde in beiden Ländern neue Allzeithochs setzen, auch wenn sie beeindruckende Mengen an Solar- und Windkapazitäten aufbauen. Während die Kohleverstromung in diesem Jahr in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union um fast 20 % anstieg, reicht dies nicht aus, um das Niveau von 2019 zu überschreiten. Es wird erwartet, dass der Kohleverbrauch in diesen beiden Märkten im nächsten Jahr aufgrund des langsamen Anstiegs der Stromnachfrage und des schnellen Ausbaus erneuerbarer Energien wieder zurückgeht.

„Die von vielen Ländern, darunter China und Indien, gemachten Zusagen, Netto-Null-Emissionen zu erreichen, sollten sehr starke Auswirkungen auf die Kohle haben. Aber diese sind in unserer kurzfristigen Prognose noch nicht sichtbar, da sie die große Kluft zwischen Ambitionen und Maßnahmen widerspiegeln“, sagte Keisuke Sadamori, Direktor für Energiemärkte und Sicherheit bei der IEA. „Asien dominiert den globalen Kohlemarkt, wobei zwei Drittel der Gesamtnachfrage auf China und Indien entfallen. Diese beiden Volkswirtschaften – abhängig von Kohle und mit einer Gesamtbevölkerung von fast 3 Milliarden Menschen – sind der Schlüssel zur zukünftigen Kohlenachfrage.“

Kohlepreise auf Achterbahnfahrt

Im Jahr 2020 ging die weltweite Kohlenachfrage um 4,4 % zurück, der größte Rückgang seit Jahrzehnten, aber viel geringer als der jährliche Rückgang, der ursprünglich auf dem Höhepunkt der Sperrungen zu Beginn der Pandemie erwartet wurde, zeigt der Bericht. Die regionalen Unterschiede waren groß. Die Kohlenachfrage stieg im Gesamtjahr um 1 % in China, wo sich die Wirtschaft viel früher als anderswo erholte, während sie in den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union um fast 20 % und in Indien und Südafrika um 8 % zurückging.

Die Kohlepreise waren in den letzten zwei Jahren auf einer Achterbahnfahrt. Nachdem sie im zweiten Quartal 2020 auf 50 USD pro Tonne gefallen waren, begannen sie gegen Ende des Jahres zu steigen. Wobei Angebotskürzungen den Markt ausgleichten, bevor eine Erholung der Wirtschaftstätigkeit und die Kohlenachfrage in China die Preise in die Höhe trieben. Im Jahr 2021 wurden die Preise durch die Nachfrage, die das Angebot in China – dem globalen Preissetzer für Kohle – überstieg, sowie durch Versorgungsunterbrechungen und weltweit höhere Erdgaspreise weiter angehoben.

Die Kohlepreise erreichten laut IEA-Kohlebericht 2021 Anfang Oktober 2021 Allzeithochs, importierte Kraftwerkskohle in Europa beispielsweise kostet bis zu 298 US-Dollar pro Tonne. Schnelle politische Interventionen der chinesischen Regierung, um den Markt auszugleichen, wirkten sich schnell auf die Preise aus. Mitte Dezember lagen die europäischen Preise wieder unter 150 US-Dollar je Tonne.

Der IEA-Kohlebericht 2021 ist unter diesem Link zu finden.

10.1.2022 | Quelle: IEA | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH