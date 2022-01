Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft Co2online sucht die besten und kreativsten Klimaschutzprojekte von Schüler:innen aus allen Bundesländern. Sie können Preise im Gesamtwert von 50.000 Euro gewinnen.

Energiespar-Pläne, Nachhaltigkeits-wochen, schuleigene Solaranlagen oder der Bau eines Passivhauses: Der Energiesparmeister-Wettbewerb für Schulen geht in die nächste Runde. Gesucht werden die besten Klimaschutzprojekte an Schulen aus ganz Deutschland. Die Sieger erhalten Geld- und Sachpreise im Wert von insgesamt 50.000 Euro sowie Patenschaften mit renommierten Unternehmen und Institutionen.

Der Energiesparmeister-Wettbewerb ist eine Aktion der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft Co2online. Das Bundesumweltministerium untersützt den Preist sruch die geförderte Kampagne „Online-Klimaschutzberatung für Deutschland“. „Jedes Jahr zeigen uns Schülerinnen und Schüler beim Energiesparmeister-Wettbewerb, wie Klimaschutz konkret umgesetzt werden kann. Und jedes Mal überraschen sie uns mit neuen, kreativen Ideen – und das trotz Lockdown und Homeschooling“, sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin von Co2online. „Mit ihrem Einsatz machen sie deutlich: Klimaschutz ist kein Nebenfach, sondern wichtiger Teil unseres Lebens. Wir freuen uns schon sehr auf die Bewerbungen für den Energiesparmeister 2022.“

Energiesparmeister-Wettbewerb für Schulen: 16 Landespreise, ein Bundespreis, ein Sonderpreis

Ende April entscheidet eine Expertenjury aus Politik und Gesellschaft, welches Projekt in jedem Bundesland gewinnt. Die 16 Landessieger:innen erhalten je 2.500 Euro Preisgeld, eine Patenschaft mit einem Unternehmen oder einer Institution in ihrer Region sowie die Chance auf den mit weiteren 2.500 Euro dotierten Bundessieg. Die Bundessieger:in bestimmt man anschließend per Abstimmung auf www.energiesparmeister.de.

Ehemalige Preisträger haben die Chance auf den Sonderpreis für langfristiges Engagement. Damit zeichnet man das Projekt mit der überzeugendsten Weiterentwicklung aus. Die Sonderpreis-Sieger erhalten 1.000 Euro.

Paten und Unterstützer des Wettbewerbs

Neben Geld- und Sachpreisen werden die Gewinner-Schulen mit der Patenschaft eines Partners aus Wirtschaft und Gesellschaft belohnt. Die Paten unterstützen ihren Energiesparmeister bei der Öffentlichkeitsarbeit. Die diesjährigen Paten des Wettbewerbs sind: atmosfair gGmbH, Brandenburger Isoliertechnik GmbH & Co. KG, Bremer Energiehaus-Genossenschaft eG, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG, ENGIE Deutschland, Gesellschaft für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein GmbH, Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH, Ostdeutscher Sparkassenverband, Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württemberg, Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen, Sparkassenverband Bayern und die Sparkassen in Niedersachsen.

Schüler:innen und Lehrer:innen aller Schulformen und Altersklassen können sich bis zum 29. März 2022 mit ihren Aktionen unter diesem Link beim Energiesparmeister-Wettbewerb für Schulen bewerben.

11.1.2022 | Quelle: Co2online | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH