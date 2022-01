Photovoltaik vom Vereinsdach in Osnabrück

Die Stadtwerke Osnabrück haben drei Gewinner ihres Vereins-Wettbewerbs um eine kostenlose PV-Anlage prämiert. Finanziert werden die Anlagen unter anderem durch einen Klimacent.

Die Stadtwerke Osnabrück haben bei einem Vereins-Wettbewerb um die Photovoltaik drei Grewinner gekürt. Diese Vereine erhalten nun eine Solarstromanlage. Wie die Stadtwerke mitteilten, konnten sich gemeinnützige Vereine aus der Region zum dritten Mal um die kostenlose Installation einer Solaranlage auf dem Vereinsdach bewerben. Drei Vereine wurden nun ausgewählt – und werden schon bald zu Sonnenstromerzeugern.

„Auch in Runde drei unseres Wettbewerbs war die Resonanz wieder groß“, erläutert Stadtwerke-Vertriebsleiter Bernd Lüttmann. „Das hat uns allerdings nicht sehr verwundert: Gerade in diesen Zeiten ist selbsterzeugter Solarstrom ‚in‘ – erst recht, wenn die Anlage kostenlos ist.“ Für die Bewerbung galten zwei Bedingungen: Das Dach muss dem Verein gehören und technisch für die Installation einer Solaranlage geeignet sein. Mehr als dreißig regionale Vereine hatten sich beworben. Die Gewinner sind nun der Osnabrück Turnerbund (OTB), der Arbeiter-Samariter-Bund Osnabrück (ASB) sowie die Initiative Sinnvolle Arbeit in Venne (ISA).

Bis zum Sommer sollen die drei Dachanlagen ferner installiert sein. Die neuen Solarstromanlagen haben eine Leistung von jeweils 15, 30 und 60 Kilowatt peak (kWp). Alle drei Vereine werden einen Großteil des erzeugten Stroms für den Eigenverbrauch nutzen können.

Die Vereins-Anlagen erhalten ferner eine Finanzierung aus dem „Klimacent“-Topf des speziellen Stadtwerke-Ökostromtarifs. Die Kunden dieses speziellen Tarifs zahlen freiwillig einen Cent pro verbrauchte Kilowattstunde obendrauf. Die Stadtwerke stocken den Gesamtbetrag außerdem mit 25.000 Euro jährlich auf. Die Gesamtsumme fließt dann komplett in regenerative Energie-Erzeugungsprojekte in der Region. „Somit unterstützen auch unsere Ökostromkunden in diesem speziellen Tarif tatkräftig den Ausbau der Sonnenstromerzeugung“, erläutert Lüttmann.

18.1.2022 | Quelle: Stadtwerke Osnabrück | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH